No la dejan subir a avión ¡por tatuaje!

Empleados de Aeroméxico decidieron no documentar a una joven que viajaría a Canadá debido a que presuntamente no le gustó el aspecto que tenía.



Pese a que la joven, de quien se pidió reservar el nombre, tenía su documentación en regla, reservaciones de hospedaje y hasta permiso de Canadá para laborar, los empleados de Aeroméxico se negaron a documentarla, pues mostraba tatuajes en gran parte de su cuerpo, dijo una fuente a Grupo REFORMA.



"Pusieron como excusa que no tenía boleto de avión de regreso pagado, sólo reservado, lo cual nunca ha sido requisito para impedir que alguien salga del País", añadió la fuente, quien pidió el anonimato.



Destacó que la negativa vino de los empleados de Aeroméxico, no Migración de Canadá ni de autoridades mexicanas.