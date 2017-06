Tips para evitar el cansancio en largos recorridos

Salud

2017-06-10 12:11:08 | AGENCIA REFORMA

Si no has querido correr a larga distancia por temor al cansancio o porque crees que no puedes, estos consejos pueden ser de ayuda.

COMPARTIR

Correr en grupo puede ser de gran ayuda. FOTO: Especial

Las largas sesiones de entrenamiento no deben representar una pesadilla para el corredor. Sin ellas, muchas de las metas que se tienen no podrían ser logradas, pues en muchos casos, correr por horas puede ser la mejor preparación si se planea participar en las próximas semanas en un medio maratón o hasta un maratón. Para evitar que los largos entrenamientos se conviertan en las sesiones menos esperadas, puedes seguir estos consejos. Correr con música le puede ayudar a tu cerebro a no sentirse abrumado después de varios kilómetros, relajando al resto del cuerpo en el intento de completar el entrenamiento. Según un estudio de Costas Karageorghis, doctor en psicología deportiva de la Universidad de Brunel, en Londres, las canciones con un ritmo superior a los 120 beats por minuto son ideales para ejercicios de larga duración o de alta intensidad, pues el cuerpo completo reacciona al ritmo que lleva la música. Por tu seguridad es importante mantener el volumen de la música en un nivel bajo o medio, para poder seguir escuchando lo que pasa a tu alrededor mientras corres. Correr acompañado es otra muy buena manera de vencer esas largos entrenamientos, ya sea con otra persona o en grupo. Es más divertido, más seguro y no hay manera de que te engañes, pues si te empiezas a sentir cansado o sin muchas ganas de terminar el entrenamiento, tus acompañantes seguro te motivarán a seguir adelante. Intercalar entre correr por tu cuenta y acompañado es bueno, pues de esta manera también podrás hacerlo a tu propio ritmo. TIPS -En lugar de un recorrido largo, puedes buscar repetir un mismo circuito varias veces, así tienes presente las vueltas que te falten para completar el entrenamiento. -Ten un motivo extra para que lleguen esos días de sesiones largas, como reservar tu comida favorita para después de esos entrenamientos o la ropa deportiva que más te guste. -No te predispongas antes de las largas sesiones. La energía con la que inicies el entrenamiento será la misma que lleves a lo largo del día y al final del mismo.