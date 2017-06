¿Cómo activar la nueva reacción en Facebook?

De seguro notaste entre tus amigos que hay una nueva reacción: Orgullo

En forma de la bandera LGBT, esta reacción no se activa sola como el “me enorgullece”

Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tenerla disponible?

Es muy sencillo. Tienes que ir a la página LGBTQ@Facebook, darle “me gusta” y ya podrás disfrutar de la nueva reacción que ha se ha popularizado rápidamente.

Actualmente las reacciones disponibles en Facebook son: Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja.