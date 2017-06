¿El fin de Snapchat?

Aunque Facebook, Messenger y WhatsApp, todas de Marck Zuckerberg, añadieron recientemente una función que permite compartir fotografías y videos efímeros similar a la característica principal de la aplicación Snapchat, esta empresa descartó que "morirán" a raíz de esto.



Todo lo contrario, afirmó Philippe Brun, director comercial de Snapchat, pues cada día hay más usuarios que utilizan la aplicación, como es el caso de México, que desde diciembre a la fecha han aumentado un 18 por ciento, para registrar 3.3 millones de usuarios diarios.



"Esto elimina ciertos mitos de temas actuales, de competencia, que Snapchat va a la baja o no, o que le está pasando en la Bolsa, no, vamos para arriba, 18 por ciento (en México)", dijo Brun durante su participación en el Digital Fest, organizado por el Tec de Monterrey en la EGADE Business School.



De acuerdo con Brun, Snapchat cuenta con 170 millones de usuarios activos diariamente en el mundo, los cuales aumentan debido a que es una herramienta utilizada por personas de edades más bajas, y que en muchas ocasiones ni siquiera tienen cuentas de Facebook.



"La gente de menos de 25 años a veces cancela su cuenta de Facebook y a veces ni la abre, entonces estamos apostando mucho a las audiencias", comentó.



Por ejemplo, en México, el 46 por ciento de los usuarios tiene entre 16 a 24 años, el 31 por ciento son de 13 a 17, el 17 por ciento de 25 a 34 y sólo el 6 por ciento de los que usa la app son usuarios de 35 o más.



Según datos de Snapchat, el 9 por ciento de las personas en México no usa Facebook, el 27 por ciento no tiene Instagram, el 44 por ciento no utiliza YouTube y el 71 por ciento no cuenta con Twitter.



Además, Brun agregó que innovaciones como sus filtros en 3D, llamados "World Lenses", donde el usuario puede poner arcoíris, nubes y objetos en tercera dimensión a cualquier escena que quiera fotografiar, hacen de la app totalmente diferente a sus competidores.



Aunque el número de usuarios de Snapchat en México sigue siendo bajo en comparación con mercados como Estados Unidos o Europa, Brun añadió que es uno de los principales en Latinoamérica, junto con Brasil, que tiene 7 millones de usuarios.