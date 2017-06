Ella es la desarrolladora más longeva registrada en App Store

En 1997 Masako Wakamiya adquirió su primera computadora, tenía 62 años. Dos décadas después, Tim Cook, CEO de Apple, reconoció y destacó la labor de Wakamiya como la desarrolladora más longeva registrada en la App Store.



Esta semana, Wakamiya, de 82 años, recorrió el Centro de Convenciones de San José, California, enfundada en la chamarra Levis negra con el logotipo del WWDC bordado, que Apple obsequió a sus desarrolladores, era una más de la pandilla.



Wakamiya es la creadora de Hinadan, un juego en el que el usuario debe acomodar, en una sola oportunidad, 12 muñecas siguiendo un orden específico.



La historia de Wakamiya comenzó tras jubilarse como banquera del Mitsubishi Bank para cuidar a su madre. Fue entonces que encontró en la computación un medio para conocer gente y hacer amigos.



Desde entonces Wakamiya ha evangelizado sobre cómo la tecnología puede cambiar la vida de las personas; en 1999 cofundó un club para enseñar a los mayores sobre computación y sus ventajas.



En su afán por impulsar la adopción de tecnología, encontró que los productos o servicios en línea para gente de su edad son escasos, razón por la que decidió poner código,a la obra.



"Yo quería desarrollar mi propia aplicación, una aplicación para que la gente como yo también se pudiera divertir", explicó.



En 2016 se convirtió en desarrolladora de Apple, recuerda que leyó por primera vez sobre Swift, el lenguaje de programación de la firma californiana, en una revista. Posteriormente compró un libro y en éste aprendió lo básico.



Y aunque asegura que Swift es un lenguaje muy sencillo, también requirió de apoyo.



"En algún momento no podía seguir avanzando, así que busqué un profesor; el problema es que vivía a 300 kilómetros por lo que me enseñó a usar código a través de clases por Skype".



Wakamiya presume su app orgullosa e invita a los usuarios a descargarla obsequiándoles una hoja de papel y una tarjeta con la leyenda "Por favor descarga de la AppStore y de forma gratuita: Hinadan", ella misma firmó cada una de las tarjetas.



El desarrollo de Hinadan le tomó 5 meses, aunque aclara que no fueron seguidos, pues paraba un par de semanas y después retomaba la programación.



Sus amigos, muchos de los que conoció a través de chats cuando iniciaba en el mundo de la computación, hoy la animan y motivan a que siga así. Y ella misma se reconoce como un ejemplo "quiero que la gente sepa que la edad no es un límite".



Después de Hinadan vendrán más desarrollos, al menos eso promete.



"Necesito seguir aprendiendo sobre código y la plataforma, pero claro que quiero hacer más apps.