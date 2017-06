¿Cuánta azúcar tiene una copa de vino?

Algunos vitivinicultores añaden azúcar al vino tinto seco después de la fermentación con tal de que adquiera un sabor “más suave” para el paladar estadounidense. ¿Cómo puedo saber cuánta azúcar hay en lo que estoy tomando?



Para saber cuánta azúcar puede haberse añadido a un determinado vino, tu mejor opción podría ser ponerte en contacto directo con el productor.



Los vitivinicultores emplean varias técnicas para lograr las propiedades y los perfiles de sabor deseados. Es posible que la adición de sulfitos como conservadores aparezcan en la etiqueta para notificar a las personas que podrían ser alérgicas, pero es legal que se usen 60 distintos aditivos sin divulgarlo. En cuanto al azúcar, las normas varían según el estado. En California, por ejemplo, no se permite añadir azúcar en ningún momento del proceso de la elaboración del vino. Ahí, los vitivinicultores pueden recurrir al jugo de uva no fermentado para afinar el dulzor.



“Por naturaleza, el vino es un poco ácido y los ajustes pueden ayudar a equilibrar los elementos dulces y agrios”, escribió en un correo electrónico Nancy Light, vicepresidenta de comunicaciones del Instituto del Vino, la principal asociación defensora de la industria vitivinícola de California. “Las normas gubernamentales permiten a los vitivinicultores hacer ajustes de dulzor después de la fermentación para obtener los estilos de vino deseados”.



De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una copa de vino tinto de mesa de 148 mililitros usualmente contiene cerca de 0.9 gramos de azúcares totales, mientras que una copa de vino blanco chardonnay contiene 1.4 gramos. Un vino dulce digestivo, por lo general servido en una copa más pequeña de entre 60 y 90 mililitros, contiene hasta siete gramos de azúcar. Dependiendo de dónde fue elaborado el vino, el total puede incluir azúcar añadida o azúcar de jugo de uva no fermentado, junto con el azúcar presente de manera natural en las uvas.



La Pautas Alimenticias para Estadounidenses de 2015 recomienda limitar la ingesta de azúcar añadida a no más del diez por ciento de las calorías diarias, lo que equivale a cerca de 12 cucharaditas o 50 gramos. La American Heart Foundation recomienda limitar el consumo aún más: seis cucharaditas (cerca de 25 gramos o 100 calorías) al día en mujeres y nueve cucharaditas (30 gramos o 150 calorías) al día en hombres.