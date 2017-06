¿Realmente funcionan los desinfectantes?

Con el reciente aumento en el uso de desinfectantes (geles para manos, toallitas húmedas para carritos de supermercado, entre otros), ¿ha habido algún impacto real en la prevención de la transmisión de gripas, influenza y otros males?



La respuesta breve es nadie lo sabe, porque nadie ha realizado estudios para determinar si los desinfectantes de manos han disminuido el número de enfermedades contagiosas en el público en general.



La clave para detener las enfermedades es romper la cadena que permite a los patógenos ser transmitidos de persona en persona. Eso se puede lograr al lavarse las manos o usar desinfectantes.



Sally Bloomfield, una experta en higiene de manos y profesora honoraria en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dijo que ella siempre lleva desinfectante de manos cuando viaja. “Los sanitarios del aeropuerto de Londres frecuentemente están limpios porque están bien diseñados para asegurarse de que nos lavemos las manos -y nos las sequemos- correctamente”, afirmó, pero algunos baños en trenes dejan mucho que desear.



Los carritos en el supermercado pueden ser puntos especialmente riesgosos para la transmisión. Alguien que agarre pollo o carne puede derramar los jugos en el carrito y en sus manos, y después seguir empujando el carrito, con lo cual transmitiría patógenos como la salmonela y el E. coli a la agarradera. La siguiente persona que agarre el carrito, o el siguiente niño que coloquen en el asiento, puede llevarse los microbios.



“Probablemente sí es una buena idea que si puedes limpiar la agarradera en el carrito del súper con una mezcla que contenga alcohol, lo hagas”, dijo Cody Meissner, jefa de la División de Enfermedades Contagiosas Pediátricas en el Floating Hospital for Children del Tufts Medical Center en Boston. Tras afirmar eso, Meissner y otros alertan sobre la germofobia. Cada superficie alrededor de nosotros está cubierta de bacteria y otros microbios, la gran mayoría de los cuales son neutrales o benéficos, dijo Liz Scott, presidenta del Departamento de Salud Pública en Simmons College en Boston.



“Realmente necesitamos enfocarnos en nuestras medidas de higiene”, dijo Scott, al poner nuestra atención en posibles cadenas de transmisión. Eso significa lavarte las manos cuando regresas del supermercado, el transporte público o cualquier otro lugar fuera de casa, añadió Scott, quien también admite que evita los saludos de mano cuando le es posible, especialmente durante la temporada de enfermedades respiratorias.