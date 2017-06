Internet se inunda con #LadyToques

Todo este fin de semana usuarios de redes sociales han compartido un video en el que se muestra a una mujer recibiendo descargas de una "caja de toques" aunque en aparente estado de ebriedad.



En la grabación se escucha la voz de otra joven retándola para que suban la intensidad de las descargas, por lo que la mujer vestida con blusa y pantalón negros reacciona retorciéndose y cayendo al suelo.



No obstante, se incorpora rápidamente y ahora ella reta: "¡descárgame puto!".



Las palabras de la protagonista de la grabación han sido del agrado de los usuarios que ven con gracia y simpatía la situación, por lo que no tardaron en hacerla hashtag en Twitter y bautizarla como "Lady Toques".



Aunque otros cibernautas se tomaron más en serio el video y recomendaron no beber alcohol en forma excesiva. "Controlen lo que toman", decían algunos. También han aparecido algunos "memes" en alusión a la "Lady Toques".