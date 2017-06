El verdadero significado del anillo de compromiso

“¿Desde hace cuánto son novios?”, me preguntó la cajera del supermercado cuando le entregué mi tarjeta de crédito y pudo ver claramente el anillo de compromiso en mi dedo anular de la mano izquierda.

No era la primera vez que me lo preguntaban. Ver un anillo de compromiso en la mano de alguien de mi edad —tengo 23 años y me graduaré de la Universidad próximamente— impacta a muchas personas. Algunas piensan que debo ser un poco rara… tal vez parte de una extraña secta religiosa, o que estoy embarazada.

Es desconcertante que traer un anillo de compromiso haya provocado que mi vida esté abierta a la gente. A veces, parece que mi decisión le genera ansiedad a otras personas sobre sus posibilidades románticas (“¡Yo ni siquiera estoy saliendo con nadie!”). Otros son más directos: “Te ves de 12 años”, me dijo un joyero cuando le pedí que limpiara mi anillo. Cuando la gente me pregunta durante cuánto tiempo hemos sido novios mi prometido y yo, siempre escucho: “¿Qué tanto he de juzgarte por tus decisiones de vida?”.

Cuando voy a casa, que es parte de la comunidad ortodoxa judía de los suburbios de Filadelfia, donde fui criada, también se me juzga por mi relación, pero de forma distinta. En mi comunidad, más de la mitad de quienes terminaron la preparatoria conmigo ya están casados y muchos tienen hijos. “Qué bueno que al fin él se comprometió”, me consoló un buen amigo de la familia.

En casa, les prometo a los amigos de la familia: “Nos casaremos después de graduarnos”. En la universidad, muchas veces es más fácil seguir la corriente: “Ya éramos amigos antes de salir”.

Se defienden mujeres

Elizabeth Yuko, escritora y especialista en bioética, enfocada en la ética de la salud sexual y reproductiva, me dijo que no le sorprenden las reacciones a mi anillo de compromiso. Comenta que, a menudo, las mujeres deben defender lo que eligen y se les trata como si no hubieran reflexionado sus decisiones de vida. “Es parte de la falta de confianza en las mujeres”, afirmó. “En cuanto te sales de la norma”, la gente “siente la necesidad de comentarlo. Es obligación de las mujeres demostrar que saben lo que hacen”.

La decisión sobre cuándo y si una mujer debe casarse o no ha desatado fuertes opiniones desde hace mucho tiempo. Un artículo de Newsweek publicado en 1986 y que se titulaba “Too late for Prince Charming?”, advertía que una soltera de 40 años tenía más probabilidades de ser asesinada por un terrorista que de casarse. Esa afirmación fue desmentida después y en 2006, Newsweek se retractó de ese artículo. Sin embargo, el daño estaba hecho.

“El artículo parece haberse instalado permanentemente en la psique de todos los estadounidenses”, escribió la corresponsal de noticias Jessica Yellin en un artículo de opinión publicado en 2006 en The New York Times.

Cambia edad promedio

Históricamente, en Estados Unidos las mujeres se han casado jóvenes. Incluso en 1970, un año fundamental para el movimiento feminista estadounidense, la edad promedio de una novia de primera boda era menos de 21 años y la gran mayoría de las mujeres ya estaban casadas hacia el final de sus veinte. Hoy en día, en cambio, la edad promedio del comienzo del primer matrimonio son 27 años en las mujeres y 29, en los hombres. Las jóvenes de ahora tienen la mitad de las probabilidades de casarse que las de 1940.

Stephanie Coontz, profesora de la Universidad Estatal Evergreen en Olympia, Washington, sugiere que tal vez el asunto del matrimonio tiene tanta carga porque hace poco que las mujeres han podido decidir si quieren casarse y cuándo hacerlo, además de su educación y su trabajo.

“Durante miles de años, el matrimonio se trató de que los hombres tomaban decisiones importantes y las mujeres se adaptaban a esas decisiones”, dijo. “Apenas en los últimos 40 años es cuando hemos dicho: ‘No, no hay una jerarquía preestablecida’”.

Confundida por estas reglas cambiantes, la gente “reacciona más a la defensiva ante las personas que toman decisiones distintas”, en un esfuerzo por resolver la ambivalencia, señala Coontz.

En una etapa de la vida en la que se espera, e incluso se promueve, que te enfoques en ti misma y tus propios logros, mis compañeros y amigos de la universidad actúan como si al casarme estuviera abandonando todas mis ambiciones. Es como si, por ser una mujer joven, tuviera que escoger entre una profesión y el matrimonio.

Conocí a mi prometido cuando ambos pasamos un año en Israel después de la preparatoria. Yo me acuerdo de él, pero él no me recuerda. Sin embargo, ambos asistimos a la misma universidad y tuvimos una clase juntos durante el primer año. En la semana de exámenes, intercambiamos algunos correos electrónicos de apoyo.

En el segundo año, participamos en un programa de becarios en el que se nos dijo que nos reuniéramos con otros participantes. Nos encontramos en una fuente del campus y terminamos conversando durante horas. Salimos la siguiente noche y otra vez hablamos durante muchas horas. Cuando nos separamos por el descanso de otoño, me escribía largos correos electrónicos todos los días. Después de eso, me enviaba una postal a la semana (aún las conservo todas).

Mi deseo de casarme con él no ha cambiado mis otras metas en la vida. Desde que anuncié en octubre mis planes de casarme, me he ido acostumbrando a las preguntas indiscretas. Me he dado cuenta de que las personas que reaccionan a mi compromiso quizá solo están tratando de racionalizar sus propias decisiones o de encontrarle sentido a las mías.