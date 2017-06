Las frases que no debes decir al dar consuelo

“Tú lo que tienes que hacer es...”. Así empieza una de las típicas frases condescendientes que todos hemos escuchado alguna vez cuando nuestro estado de ánimo está por los suelos. Como si los amigos y familiares llevaran en su interior un psicólogo frustrado, que no puede evitar ejercer la profesión con todo aquel que tiene al lado: sal de copas, apúntate a clases de zumba, reserva un fin de semana en el mejor spa de la ciudad...

“Aunque están cargadas de buenas intenciones, las propuestas del entorno no bastan para la recuperación del afectado”, apunta Frank García-Castrillón Armengou, doctor en Psicología Clínica. Una cosa es la realidad con la que convive la persona deprimida, y otra muy distinta es el comportamiento ideal que deberían mantener sus allegados.

“Lo más importante es que el enfermo se sienta comprendido y apoyado, que perciba un ambiente relajado y estimulante”, sostiene por su parte el escritor y psicólogo clínico, Miguel Silveira.

¿Y cómo se puede lograr? La psicóloga y coach Eva Hidalgo señala como prioritario que el círculo más cercano “se informe sobre los síntomas, el curso del trastorno y los posibles tratamientos a realizar. De este modo, será más empático con el enfermo.”

Palabras que duelen

Ahora bien, en el marco de este ambiente bienintencionado, ¿existe alguna postura, idea o actitud que debamos descartar para no empeorar las cosas? Hidalgo señala algunas de las expresiones que más se utilizan y que, sin embargo, más valdría no hacerlo.

Frases como “deberías ser más fuerte”, “lo que te pasa es una tontería” o “tienes que animarte” frenan el proceso de recuperación, o incluso acentuar sus síntomas. Y es que “pueden cargar de culpabilidad a los afectados, ya que uno de los rasgos que definen un cuadro depresivo es la apatía, por lo que el enfermo no es que no quiera animarse, sino que no se ve capaz de hacerlo”, aclara Hidalgo.

Estas frases “revelan una actitud muy frívola que minimiza los síntomas, les resta importancia o los tilda de ser ‘solo una mala racha’, lo cual impide que se llegue al tratamiento adecuado”, añade Hidalgo.

Si es usted quien la padece y no sabe cómo abordar el tema con su familia, la experta sugiere hacerlo llamando a las cosas por su nombre: “Creo que puedo estar sufriendo una depresión, y considero que debo tratarla como cualquier otra enfermedad”.

El problema es que esta situación “ideal” en la que la persona deprimida tiene el firme propósito de ponerse en manos expertas, según la psicóloga, suele tardar demasiado.

“Normalmente, cuando pedimos ayuda, la depresión ya ha afectado a la vida del enfermo. Actualmente todavía se acude antes a los amigos y familiares que a un psicólogo, ya que en muchos casos se desconoce la existencia de los diferentes tratamientos, herramientas o acompañamientos que se pueden llevar a cabo”.

¿Cómo sé si yo debo pedir ayuda?

“Para diagnosticar el trastorno, se debe tener en cuenta el conjunto de síntomas que muestra una persona y las circunstancias que le rodean”, sostiene Noemí Guillamón, quien se desempeña como profesora de Psicología.

Por su parte, Miguel Silveira menciona la desgana, la desmotivación, el hundimiento emocional y la dificultad para disfrutar (anhedonia), incluso lo que antes se amaba, como principales rasgos.

“Es un estado de desgaste en el que se desemboca después de haber soportado varios contratiempos seguidos, o algún acontecimiento vital que haya provocado un importante estado de tensión emocional”, sintetiza el psicólogo clínico.

Y continúa: “La ansiedad, la tensión y también el estrés soportados preceden siempre a la depresión, y luego la acompañan”.

Reconocida la existencia del problema y su origen, el siguiente escalón es buscar una solución que pase por tratar ese trastorno del estado anímico. La ayuda profesional puede ser fundamental.

El ejercicio como opción

Una buena opción contra la depresión, destaca Frank García-Castrillón Armengou, doctor en Psicología Clínica, es la práctica de ejercicio físico como parte del plan para hacer frente a los estados depresivos.

“Al practicar cualquier actividad física, se reduce la actividad de la corteza prefrontal, de manera que disminuyen nuestras reflexiones sesudas, y los enfados pasan a un segundo plano”.

En este sentido, el experto recuerda que “durante una sesión de actividad física, el cerebro recibe más triptófano, un aminoácido esencial para la liberación de la serotonina, que promueve el estado de bienestar.

El especialista concluye lo siguiente: “Todos solemos disfrutar de cierto grado de euforia después de practicar deporte, e interpretamos la vida desde un punto de vista más positivo”.