El Tri no pudo en el Azteca

La Selección Mexicana no pudo ante su acérrimo rival de la Concacaf y empató 1­1 ante los Estados Unidos en el Estadio Azteca. Michael Bradley y Carlos Vela fueron los autores de los goles.

La afición apenas tomaba sus asientos cuando se abrió el marcador. Cinco minutos bastaron para que los visitantes tomaran la ventaja por conducto de Michael Bradley, quien sorprendió a Guillermo Ochoa con un disparo desde fuera del área, tras robar el esférico a Javier Hernández.

Tras la anotación del conjunto americano, el combinado azteca se hizo dueño del balón e intentó en repetidas ocasiones. Sin embargo, los esfuerzos eran en vano. La recompensa llegó al 26 por un contragolpe del equipo mexicano comandado por Javier Hernández. El 'Chicharito' abrió la redonda hacia Carlos Vela, el atacante de la Real Sociedad se quitó a dos rivales y disparó razo al poste del arquero Brad Guzan para levantar a la afición de sus butacas.

Después del tanto mexicano, los locales se hicieron dueños del partido, pero el gol no volvió a aparecer. Ambas escuadras agotaron sus cambios pero el rumbo del cotejo no cambió

Con esto, el Tri se queda en la primera posición del hexagonal final de la Concacaf con 14 unidades, mientras Estados Unidos se queda tercero con ocho puntos. Ahora, el equipo mexicano emprenderá su vuelo a Rusia, para encarar la Copa Confederaciones. El cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio debutará el domingo 18 de junio ante Portugal.