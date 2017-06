¿Aracely Arámbula amenazó de muerte a su ex mejor amiga?

Aracely Arámbula es acusada de haber amenazado de muerte a la actriz Manola Diez, quien hasta ahora era considerada una de sus mejores amigas de la farándula.



En un mensaje escrito en Twitter poco después de las 11 de la noche del pasado viernes, Diez habló de la supuesta amenaza contra ella y su hijo: "A la prensa y a todos, que se enteren que la señora Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max".



Instantes más tarde, Diez explicó el motivo de la supuesta amenaza. "El sábado pasado, su hijo fue a jugar un partido de basquetbol y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, las subí a Face y se molestó. La cobarde me mandó mensajes, ya estoy tomando cartas en el asunto".



Manola señaló que piensa dar a conocer muchos detalles de la vida de su ahora ex amiga y finalmente le mandó un mensaje vía twitter.



"Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas. Roberto, el padre de mi hijo, está de mi lado. Eres un lobo rapaz vestido de oveja. Ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve, yo sí lo entiendo. Te tendí la mano cuando no tenías ni donde vivir, 22 años de amistad se te olvidaron. Pagarás con las de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí", comentó la regia.



Hasta el momento, Aracely Arábula no ha hablado al respecto y mucho menos ha mandado mensaje alguno en redes sociales respecto al tema.