Pide Obispo no dejarse vencer

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, pidió a los irapuatenses no dejarse vencer por la violencia, esto respecto a los ataques a policías y elementos de seguridad que se han presentado en el estado, en las últimas semanas.

“Va relacionado directamente con lo del evangelio, no solo es el ataque a los policías, también ha habido ataques a familias, yo creo que no podemos dejarnos vencer por la violencia, no podemos dejarnos vencer por el miedo, no podemos vivir de manera agresiva”, dijo el Obispo.

Respecto al linchamiento de presuntos delincuentes por parte de la ciudadanía, el Obispo manifestó que estos actos solo desataran más violencia y que podrían incluso dañar a inocentes.

“Es preocupante, yo lo viví en Chiapas, el linchamiento es una forma de hacer justicia por mano propia, me tocó que un día gritaban ‘¡Ladrón, ladrón!’ y quemaron a dos personas y no eran ladrones, habían tenido problemas con una persona a la que no le había pagado; el riesgo es dañar a personas inocentes, es generar más violencia”, explicó.

Sobre las agresiones que culpan a los religiosos por actos ilícitos, principalmente en redes sociales, manifestó “En las redes sociales hay quienes se dedican a fomentar odio contra todos, es muy fácil insultar porque no damos la cara, si necesitamos exigir justicia pero también debemos generar otro ambiente para no estar contra todas las cosas”.

Felicita a Catequistas

Enrique Díaz Díaz envió una felicitación a los catequistas, a quienes considera parte fundamental de la iglesia católica.

“Hay una reunión muy bonita en el Castillo por el día del catequista, aunque se va haciendo en diferentes momentos, hoy lo celebra San Cayetano, van 400 catequistas o más, ahí reunidos con entusiasmo, son personas que se entregan generosamente, que van pensando en un trabajo muy bonito y que esa es la idea de lo que podemos dar nosotros como iglesia y como familia, una gran felicitación y reconocimiento porque son la base de la iglesia”, finalizó Díaz Díaz.