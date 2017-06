De la vejez, los retos y el darse cuenta...

En mi vida como en la tuya a veces se presentan inquietudes, temores, circunstancias, disyuntivas. Estoy aprendiendo que todo lo que me ocurre se puede mirar desde el ¿qué me sucede?, desde el ¿para qué sucedió?

Alguien me dijo: “Piensa, ¿desde dónde lo quieres vivir?”.

Y a mí me viene el, ¿qué vas a hacer Emilia, que vas a decidir?

En uno de estos días calurosos, platicando con una de mis hijas y tres de mis nietos en la cocina; yo puse el tema y, les dije: “Todos tenemos retos que enfrentar, ¿que tal si cada uno dice un reto que tenga y lo compartimos?”.

Al llegar mi turno les dije que mi reto era vivir de la mejor manera: con alegría, dando amor, esta tercera edad en que ya estoy. Les contaba de mis abuelas; lo que yo vi de su vejez, fue dulzura, sumisión, nostalgia y tristeza, no recuerdo que tuvieran amigas, proyectos, poco las vi reir. Realmente no supe qué sentían, de hecho no recuerdo pláticas con ellas.

Y de la vejez de mi mamá recuerdo mucha tristeza; un hijo, mi hermano, murió dos años antes de que ella cumpliera los 80, y su marido, mi papá, dos años después. ¡No volvió a hablar de ellos!, no recuerdo haberla visto llorar, no me habló de su vida, de su niñez, ni de su juventud.

Así que mi reto es elegir responsabilizarme de mi vida y mis circunstancias: salir a caminar, trabajar, meditar, dar mis cursos de Mindfulness, escribir, convivir con ellos y el resto de la familia, frecuentar a mis amigos.

Y yo me pregunto: ¿Qué pasó en el corazón de esas mujeres mías? ¿Alguna vez se habrán planteado el desde dónde vivir el dolor, la nostalgia, la vejez? No lo sé, sólo puedo saber lo que a mí me dejaron y, darme cuenta, para decidir qué le voy a dejar a mis hijas y nietos... ¿Silencio, un silencio no fértil? ¿Ocultar mi sentir? ¿Acomodarme en mi zona de confort?

Les dije a esos niños que hoy mi reto es aprender a vivir haciéndome responsable de lo que la vida me traiga.

Ellas, mis mujeres pasadas y sus vivencias, hoy me dan la oportunidad de darme cuenta que yo puedo elegir, decidir como vivir esta etapa de mi vida. Tal vez ellas y otras generaciones pasadas no tuvieron la consciencia de su capacidad de elegir.

Tal vez hoy puedo mirarlas con ternura y gratitud porque ellas vivieron así su vejez y, gracias a ellas, hoy yo me pregunto si también es mi destino o me puedo encargar de romper un paradigma, que se dio tal vez en muchas mujeres de mi familia, gracias a ellas y a su sacrificio hoy puedo darme cuenta que está en mí, vivir mis circunstancias de otra manera y que las siguientes generaciones de mi árbol genealógico puedan tener, si yo me hago responsable, una nueva forma de enfrentar sus propios retos... tal vez.