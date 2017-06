Es como san Agustín, no falta en ningún sermón

Después del ajetreo que significó la Pascua del Señor, precedida por su cruz y su muerte, ahora tenemos un gran problema: cómo entender el Dogma de la Santísima Trinidad, y aquí quiero ver a todos los teólogos que citando a San Agustín y todos los teólogos posteriores, quieren darnos a conocer el misterio más grande de nuestra fe. Como yo no tengo tantos alcances, me contentaré con un camino distinto, dar a conocer la obra de la Trinidad en la vida de los hombres, y los señores teólogos que sigan quebrándose la cabeza y ojalá que ellos si puedan darnos la clave para su entendimiento.

Para esto, habría que citar al ahora san Juan XXIII que recuerda que cuando era chico, siete años de edad, fue con su padre a un pueblecito cercano a la fiesta del lugar. Como era tan pequeño, le pidió a su padre que lo cargara y desde ahí pudo ver alegremente el desarrollo de la fiesta.

Nosotros tendremos que decirle al Señor nuestro Dios que nos cargue sobre sus hombros y nos permita ver un poco lo que pasa en el interior de nuestro mismo Dios, no para entenderlo, sino para gozarlo, pues a Dios más que entenderlo, tendremos que amarle, y a parecernos así un poco a lo que ocurre en su interior. ¿Qué nos encontramos ahí? En primer lugar un Dios que es Padre y un padre “a toda madre”, si se me permite la expresión, pues los padres de este mundo, a la vez que son padres, son empleados a trabajadores o administradores, y tienen que distribuir su tiempo y su energía en miles de cosas.

Nuestro Dios es sólo un Dios que ama, y que quiere hacer que su amor se expanda y por eso decide crear este mundo inmenso y maravilloso en el que nos ha colocado.

No amamos a este mundo suficientemente y por eso nos estamos dando prisa por destruirlo, como si no tuviéramos otra ocupación, pero por mucho que pudiéramos lastimarlo, más grande será el ingenio de nuestro Dios para conservar este mundo maravilloso, que tiene tanta belleza, tanta armonía, que por poco que le conozcamos, nos dejaría maravillados y nos comprometería a dar la mano a los que queremos conservar este mundo en toda su belleza y su jovialidad.

Avanzando en nuestro conocimiento de nuestro Dios, nos vamos a encontrar con alguien tan cercano a nosotros, tan parecido a nosotros, que es uno más de los nuestros, el Hijo amado del Padre que en su gran amor y misericordia se hace precisamente uno más de nosotros y desde dentro de nosotros mismos lo único que hace es amarnos, y ama a todos los hombres, comenzando por los más débiles y desprotegidos, los niños, los pobres, las mujeres, los huérfanos, los desheredados, y los migrantes.

Pasó treinta años en el silenció, preparándose para darnos una sola palabra: “mi Padre los ama, lo mismo que los amo yo”, mi Padre quiere perdonarles, mi Padre los quiere ver cerca, yo le he pedido a mi Padre que donde yo esté estén todos los que él me ha confiado, y no descansará hasta que todos ellos estén en su presencia.

¿No es esto el verdadero amor? Y ¿cómo demostrarlo sino subiendo a lo alto de una cruz para dejar ahí embarrada la propia vida para decirle a los hombres: “así es como debéis amarse, unos a otros como yo los he amado”? Si repasamos un poco la vida de Cristo nos encontraríamos que no hay cosas notables en su vida, sencillamente una vida de acompañamiento a los pobres, naciendo como uno de ellos, haciéndose acompañar por ellos, por los pecadores, las prostitutas, los que eran conocidos como los enemigos del pueblo, los publicanos, dejándose tocar por mujeres que todo mundo quería tener lo más lejos posible.

Vive solo y sin embargo no hay quien viva más cerca de los hombres. Vive pobre pero no hay alguien que nos haya dejado la máxima riqueza. Esa pobreza no le impide precisamente darnos la paz, la alegría y el contento que los hombres no alcanzan a conseguir con todos sus bienes materiales y sus riquezas.

Pero el Señor nuestro Dios nos depara otra alegría en su conocimiento, la presencia de una tercera persona en su seno que nos mete de lleno en su contento, porque nos invita a ser uno más de la familia de Dios, gracias precisamente al Espíritu Santo que nos da la paz, la alegría y el gozo de una esperanza cierta de salvación, una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados.

Finalmente, nuestra sorpresa llega al máximo cuando nos damos cuenta que el amor de Dios no tendremos que ir a buscarlo en la tienda de la esquina, sino que lo podemos tener ahora mismo, para cada uno de nosotros y precisamente en nuestro interior. ¿No es asombroso? Dios nos ama con amor de madre, nunca nos olvidará y nos envió a su Hijo para que todo mundo pueda salvarse por él, para los que le acepten, por supuesto.

Será entonces la fiesta de la Santísima Trinidad, un momento de gozo, de alegría y de disfrutar de la paz que nos da el saber que formamos parte de esa Augusta y cercana Trinidad a la que hemos ingresado desde nuestro bautismo y tendrá su culminación cuando podamos vivir para siempre cercanos al Dios que nos ha revelado su Paternidad, su filiación y nuestra incorporación a su amistad.

Que María Santísima nos ayude a decirle al Señor que queremos amarle como ella y decirle que su amor es valioso y que no deseamos más que vernos de lleno en su amor y su gracia y en su eterna compañía.

