¿Gasto o impulso?

Mariana deseaba mejorar sus ingresos. Su familia estaba pasando por un mal momento económico. Ya era hora de que su hijo menor ingresara a la escuela, venían gastos muy fuertes y, aunque era buena administradora, necesitaba conocer en qué gastaba, para saber porqué no ahorraba lo suficiente.

En su lista de gastos anotó: café con amigas cada dos meses, una bebida de mi cafetería preferida por cada meta que cumplo, ropa cada dos semanas, ir al cine cada fin de semana.

“Si dejaras de salir tanto con tus amigas y no te compraras ese café tan costoso, ahorrarías más”, le decía su mamá.

Mariana se puso a analizar las cosas. Era indispensable ahorrar más. Sólo se compraría la ropa que en verdad necesitaba. Dejó de salir con sus amigas Brenda y Lucero, al fin y al cabo, las seguiría viendo en cumpleaños y demás festejos. Platicaba con ellas, aunque no era lo mismo. Sus hijos no la dejaban conversar mucho y obviamente no podía ahondar en temas personales porque estaban presentes los esposos.

Pasaron meses. Crecía el monto en su cuenta de ahorro. Era más fácil planear sus objetivos y cumplirlos. Descubrió que sólo ahorrando podría ayudar a su familia. Una gran parte de su sueldo no lo podía tocar. Únicamente si se necesitaba.

Por otro lado, ya no sentía tanta motivación de hacer su trabajo. Ese impulso que sentía después de cada vez que terminaba de platicar con Brenda y Lucero en el cafecito, desapareció. Mariana tenía muchas cosas que contarles. Era necesario desahogarse de sus problemas o de simples complicaciones que tenían en su vida, sus pasiones, ilusiones y reírse a carcajadas por ridiculeces que inventaban para pasar un excelente rato.

Un día, Mariana salió más temprano de lo normal. Decidió ir a su cafetería favorita. Quería pensar y escribir un poco. Mientras se tomaba su café, observó que a tres mesas, estaba el grupo de cinco señores que siempre se reunían. Sobresalían sus carcajadas y platicas intensas, se podía percibir como siembre que estaban pasando un buen rato. Y recordó cuando salía al café con sus amigas. Las pláticas que tenía con ellas, hacía que le durara el impulso de motivación durante meses. Un momento a solas con ellas, de vez en cuando y compartir problemáticas semejantes con palabras de aliento, hacía que la vida fuera más fácil.

Se preguntó Mariana. ¿Realmente será gasto o un impulso? Pensó que si fuera una reunión a diario, sí sería un gasto, pero una vez cada quince días o cada mes, no pasaba tanto como no darse el tiempo para ese tipo de amistades que deben prevalecer.

Los amigos son ángeles que Dios nos pone en esta vida para hacerla más fácil. Nunca serán como nosotros, pero seguramente habrá mucho que aprender de cada uno.

Recuerda: la felicidad es de quien la trabaja.