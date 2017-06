Discrimina Pemex a Guanajuato

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha excluido a Guanajuato en los apoyos del Programa Donativos y Donaciones en los últimos 4 años, a pesar de que se encuentra dentro de las siete entidades con “mediana presencia petrolera”, con prioridad a recibir más aportaciones.



El desaire coincide además con los años en que el robo de combustible se ha convertido en un grave problema de seguridad para Guanajuato, que ha provocado el incremento de la violencia, gastos adicionales para vigilancia y daños ambientales.



En los últimos cuatro años Pemex ha entregado apoyos por más de 9 mil 460 millones de pesos a las 32 entidades federativas, apenas el 1.66% ha sido para territorio guanajuatense, por un monto de 156 millones 788 mil 980 pesos.



Del 2013 al primer trimestre del 2017 las siete entidades de mediana actividad petrolera han recibido mil 435 millones 136 mil 802 pesos en donativos monetarios, de asfalto y combustibles, 10.93% del total de ayuda de la empresa petrolera a esta región del País fue para Guanajuato, que ocupó el quinto lugar.



Del monto, sólo 8 millones de pesos han sido donativos monetarios y el resto en toneladas de asfalto y litros de combustibles. Sin embargo, otras dos entidades que están clasificados como “resto del país” por su baja actividad petrolera han recibido más apoyos de Pemex en este mismo periodo de tiempo.



Es el caso del Estado de México con 471 millones 188 mil 14 pesos, mientras que a Guerrero le entregaron 170 millones 752 mil 489 pesos solamente en 2013 y el primer trimestre del 2017.



La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex (GRDS) informó a través de un comunicado que no es “obligación” entregar apoyos a todas las entidades.



“En el documento denominado Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, establece los criterios para la solicitud y otorgamiento de apoyos en materia de responsabilidad y desarrollo social, estipulando la regla para los porcentajes de entrega de apoyos, sin establecer una norma de obligatoriedad de entregarle apoyos a todas las zonas prioritarias o no prioritarias”, aclaró la empresa del Gobierno.



El 14 de mayo el semanario Proceso publicó que el Estado de México era el “consentido de Pemex” para recibir donaciones, a pesar de que no tienen instalaciones petroleras dentro de su territorio.



La publicación reveló que del 2013 a la fecha, la entidad donde nació el presidente Enrique Peña Nieto se ha visto beneficiada con cientos de millones de pesos bajo los programas Donativos y Donaciones y Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)



Los estados que están dentro del rubro con mediana actividad petrolera son Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato.



Mientras que Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz es donde se realiza una mayor actividad de la industria petrolera.



El resto de las 20 entidades también reciben donaciones de Pemex, aunque en menor cantidad, entre los que destacan por los montos recibidos la Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Querétaro y Michoacán.

La mayor es el asfalto

En cuatro años y tres meses Guanajuato se ubicó en el quinto sitio de los siete estados que conforman el grupo de mediana actividad petrolera, a los que Pemex apoya con el programa Donativos y Donaciones.



En el portal de internet de Pemex, dentro del rubro de Desarrollo Social, Inversión Social y finalmente Recursos Otorgados a las 32 entidades, se pueden conocer las aportaciones que se han hecho del 2013 a la fecha.



Estos apoyos son autorizados directamente por el Director General de Pemex en funciones y consisten en aportaciones monetarias, asfalto y combustibles para que se destinen a las rehabilitaciones de vialidades en los 46 municipios guanajuatenses.



Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo y Coahuila han recibido más donativos económicos y donaciones en especie que Guanajuato, mientras que Puebla y San Luis Potosí están en los últimos lugares.



De enero del 2013 a diciembre del 2016 Pemex ha entregado apoyos a Guanajuato por 156 millones 788 mil 980 pesos, distribuidos en un donativo de 8 millones de pesos, además de 2 millones 965 mil litros de combustibles con un valor de 36 millones 79 mil 118 pesos y 13 mil 260 toneladas de asfalto con un valor de 112 millones 709 mil 862 pesos.



La aportación de toneladas de asfalto representa 71.89% del monto total donado.



Sin embargo, Oaxaca recibió apoyos por 305 millones 920 mil 933 pesos, posicionándose en el primer lugar de la lista de estados con mediana actividad petrolera que han recibido beneficios.



En la segunda posición se ubicó Nuevo León con 271 millones 152 mil 701 pesos, en el tercer sitio está Hidalgo con 245 millones 512 mil 954 pesos, Coahuila ocupó el cuatro lugar con 212 millones 316 mil 153 pesos.



Durante el primer trimestre del 2017, Guanajuato, Coahuila, Hidalgo y San Luis Potosí, no tienen ningún donativo registrado por parte de Pemex.



En cambio Nuevo León ya recibió 6 millones 70 mil 311 pesos, Oaxaca un millón 905 mil 918 pesos y Puebla un millón 897 mil 19 pesos.



Del mismo modo tres de las cinco entidades que conforman el grupo de mayor actividad petrolera, ya recibieron apoyos en el primer trimestre del 2017, a Veracruz se le entregaron 42 millones 338 mil 601 pesos, a Tabasco 3 millones de pesos y a Chiapas un millón 920 mil 402 pesos.



De este grupo, solamente Campeche y Tamaulipas no fueron apoyados por Pemex en los primeros tres meses del presente año.



Pero además Guerrero, que está en las entidades “resto del país”, donde no hay una importante actividad, recibió este año 26 millones 71 mil 299 pesos, al igual que Baja California Sur con 6 millones 23 mil 544 pesos y Nayarit 3 millones 794 mil 38 pesos.

Destinan asfalto a 39 municipos

La Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) informó que de enero del 2012 a la fecha Pemex le ha donado 15 mil 540 toneladas de asfalto que se han aplicado en 39 de los 46 municipios de la entidad.



Actualmente están en proceso de aplicación 4 mil 140 toneladas en 26 municipios guanajuatenses, entre los que destacan por su volumen San Luis de la Paz con 600, Valle de Santiago 400 y Pénjamo 300.



Para aplicar el asfalto donado, la SOP invirtió 125 millones 834 mil 480 pesos en los últimos cuatro años, ya que se tiene que retirar y colocar la nueva capa del material.



Durante este periodo de tiempo dos municipios encabezan la lista con más de mil toneladas de asfalto colocadas en su territorio: Doctor Mora, al que le han entregado mil 176 toneladas y Purísima del Rincón, con mil 120 toneladas, además de San José Iturbide con 999 toneladas.



Por arriba de las 500 toneladas de material se cuentan Apaseo el Alto, Jerécuaro, Abasolo, Comonfort, Yuriria, Valle de Santiago y San Luis de la Paz.



León, que tiene el mayor número de vialidades dentro de su territorio, sólo ha recibido 16 toneladas de asfalto, ocupando el último lugar de la lista de los 39 municipios beneficiados.



La donación para León se dio en un paquete de 2 mil toneladas que entregó Pemex y que se aplicó entre mayo del 2012 y mayo del 2013.



Desde entonces ni un solo metro cuadrado de asfalto donado por la paraestatal se ha colocado en León, según reporta la SOP.

Ofrecen $1, 591 millones... para todo el país

A través de un comunicado Pemex informó que los apoyos se entregan en base a las solicitudes recibidas de las entidades, las cuales son sometidas a una valoración por parte del grupo de trabajo para el otorgamiento de apoyos en materia de responsabilidad y desarrollo social, que es un comité integrado por las áreas y empresas productivas subsidiarias.



Detalló que el porcentaje establecido para hacer entrega de este tipo de apoyos, es de un 90% para las zonas prioritarias que son definidas anualmente por el Consejo de Administración de Pemex y de hasta el 10% para las zonas no prioritarias, situación que se ha respetado en todo momento.



Dio a conocer que para el ejercicio 2017 la paraestatal tiene destinados mil 591 millones de pesos para entregar en apoyos a las 32 entidades.



“Para el año 2017, la previsión anual autorizada por el Consejo de Administración de Pemex para el otorgamiento de apoyos en materia de responsabilidad y desarrollo social es de mil 591 millones de pesos, sin hacer distingos entre los estados de mayor y mediana actividad, incluso los que no alberguen actividad petrolera. La situación que deberá respetarse ante todo, es la distribución porcentual: 90% para zonas prioritarias y 10% para el resto”, detalló Pemex.



En relación a los recursos entregados al Estado de México, que no está dentro de las zonas prioritarias, defendió los apoyos otorgados porque es una entidad que se encuentra dentro de la “cadena de valor”.



“El Estado de México no es parte de las zonas prioritarias por no estar involucrado su territorio en las actividades de exploración y producción, sin embargo es una entidad de alta importancia dentro de la cadena de valor de la empresa, particularmente para las acciones de transformación y logística, ya que Pemex Transformación Industrial cuenta con dos Terminales de Almacenamiento y Distribución, Satélite Norte en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla y Toluca”.



Además, explicó que Pemex Logística cuenta con 39 derechos de vía de ductos y estaciones de monitoreo digital que se ubican en 25 municipios del Estado, y Pemex Gas y Petroquímica Básica operaba hasta 2016 una terminal de gas licuado en San Juan Ixhuatepec, 18 estaciones de regulación y medición, además de un gasoducto.



Pemex precisó que el Estado de México del 2013 al 2017 recibió 464.5 millones de pesos, el equivalente al 2.5% del total de apoyos entregados en este periodo de tiempo.



(Jesús García López)