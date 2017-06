Joven “acosada” lucha por acabar con bullying

Cada viernes, las niñas de la secundaria golpeaban a una compañera distinta, aprovechaban que, como de costumbre, sus profesores no darían la última clase. No era la primera vez que molestaban a Yaretzi, era "la nueva" y no tenía muchos amigos. Le mandaban mensajes por Internet en los que se burlaban de ella y la amenazaban, "te vamos a golpear", le escribían. Nunca le dijo a sus papás "para no preocuparlos".



"Te toca a ti" le dijeron a Yaretzi, pero esta vez fue diferente. No lo hicieron fuera de la escuela, María y su amiga le pegaron dentro del salón de clases donde todas las ventanas estaban cubiertas con cartulinas, pues acababan de pintar las aulas. Sus compañeros vieron cómo dos adolescentes la empujaban y le jalaban el cabello.



Yaretzi, de 14 años, cubría su rostro porque no sabía pelear. María la jaló por atrás y la joven cayó de espaldas. Su cabeza chocó contra el pizarrón. En el piso le seguían pegando, sin importar que ella estuviera sangrando, "las veía y ya ni sentía los golpes" dice entre lágrimas.



México es el primer lugar en acoso escolar de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Cámara de Diputados indica que 70% de alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de acoso escolar.