¿Por qué aerolínea no dejó abordar a pasajera tatuada?

Una joven fue impedida a abordar un vuelo a Canadá por empleados de Aeroméxico, supuestamente por portar tatuajes visibles.

La joven contaba con la documentación necesaria en regla, reservaciones de hospedaje y permiso para laborar en Canadá.

Fuentes cercanas revelaron que la aerolínea aseguró que el motivo por el que se negaron a documentarla fue porque el boleto de avión de regreso no estaba pagado, sólo reservado, lo cuál no es excusa para impedir que alguien salga del país.

Además, se reveló que quienes se negaron a documetar a la joven fueron los mismos empleados de Aeroméxico y no las autoridades de migración de Canadá o de México.

La respuesta de Aeroméxico

La aerolínea, al enterarse del acontecimiento, aseguró que la verdadera razón de la negativa, fue por haber pagado su boleto con una tarjeta de crédito no autorizada.

“El área de Prevención de Medios de Pago de la aerolínea detectó que el pago de ese boleto había sido realizado con una tarjeta de crédito no autorizada, por lo que no podía volar con ese boleto ya que el pago no se había efectuado y para viajar necesitaba realizar la compra de otro boleto”, indicó Aeroméxico a través de una carta.

Aeroméxico se dijo ser una empresa incluyente que no discrimina y afirmó su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de vuelo a todos sus pasajeros.

Reiteró que son una empresa incluyente que no discrimina y que mantiene su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de vuelo a todos sus pasajeros.

“En Aeroméxico reconocemos, apreciamos y respetamos la igualdad de derechos para todos los seres humanos, al igual que la necesidad que tiene cada individuo de vivir de acuerdo a sus propias necesidades y la elección de su estilo de vida. Lo anterior sin importar su edad, sexo, condición física, orientación sexual, identidad de género, religión, afiliación política, origen étnico, nacionalidad, nivel socioeconómico, educación o cualquier otra condición”.

“Reprobamos la discriminación en cualquiera de sus formas y nos distanciamos de cualquier grupo, organización o institución que promueva el odio o el rechazo hacia los grupos vulnerables”, concluye la aerolínea.