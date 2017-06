Servicio forense rebasa demanda por fosas clandestinas

Felipe Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consideró que el Estado tiene la obligación de dotar al personal pericial para poder desempeñar en forma correcta el trabajo.







El funcionario encabezó, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, los trabajos de la octava edición del encuentro nacional de los especialistas en la materia.







"Nosotros hablamos, en este octavo encuentro, de la necesidad de personal en los servicios forenses, que es una situación global, no sólo atañe a las instituciones de procuración y administración de justicia", explicó.







Planteó, por ejemplo, la necesidad de que las instituciones educativas del país oferten especialidades como la arqueología forense y que las Procuradurías o instituciones a cargo de los servicios forenses mejoren las condiciones de trabajo y sueldo.







"Porque si no suena atractiva la oferta de trabajo, evidentemente tampoco va a interesar entrar a una licenciatura para estudiar 6 años y ganar 15 mil pesos mensuales.







"A nadie le interesaría andar como actualmente hacen muchos médicos y peritos, corriendo de un servicio forense a otro para poder completar la economía quincenal", argumentó.







Señaló que existen casos como el de Oaxaca, donde sólo hay dos odontólogos para atender todos los casos forenses del Estado.







"Dentro de los últimos 15 años este tema de cadáveres desconocidos se agudizó, porque ahora son muchos cadáveres desconocidos.







"Y suena paradójico, pero por un lado los servicios forenses están enviando cadáveres sin identidad a las fosas comunes y por otro lado hay familiares y colectivos que están buscando a personas", reconoció Takajashi.







En el Incifo, manifestó, cada que llega un cuerpo sin identificar existe un trabajo en el que participan un dactiloscopista, antropólogo, odontólogo, personal del laboratorio genético, así como de fotografía y video, pese a lo cual envían cada año entre 350 y 400 cuerpos a la fosa común.







Takajashi señaló que uno de los acuerdos a los que llegaron en el Octavo Encuentro Nacional de Servicios Forenses fue usar los mismos protocolos para identificación de cuerpos y en materia de antropología, así como contar con un área de atención a familiares.







"No un área que pueda atender a las familias y también a los ministerios públicos y a todo el que caiga, no, la idea es que sea específicamente un área para los familiares, digna y adecuada", agregó.







El funcionario planteó la necesidad de buscar formas alternas para identificar cuerpos, más allá de la prueba genética, pues ésta resulta muy costosa.







El Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejar huellas dactilares en las bases de datos de más de 80 millones de registros y poder identificar cuerpos.







El protocolo de colaboración establece que el Incifo manda huellas útiles de cadáveres que están en calidad de desconocidos y en el INE se cotejan con los registros biométricos existentes para detectar posibles coincidencias.







Cuando el personal de la Ciudad de México corrobora que los registros coinciden, entonces el instituto electoral manda el nombre y la dirección registrada en la credencial para votar.







Hasta el momento se han identificado 248 cuerpos, algunos originarios de Veracruz, Hidalgo, Jalisco y el Estado de México, de los cuales en 12 casos ya localizaron a sus familiares.