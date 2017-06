Venezolanos encuentran refugio en México

Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre enero y marzo de 2017, 405 solicitaron asilo en el País, cuando en todo 2016 lo hicieron 361.







El Gobierno mexicano está reconociendo como refugiados a casi todos los venezolanos que lo solicitan.







De los 340 que concluyeron el proceso para solicitar la condición de refugiado en 2016, la Comar otorgó dicha condición a 338, en tanto que a los 2 casos restantes les brindó protección complementaria.







Hasta marzo de 2017, 48 venezolanos habían concluido su proceso ante la Comar y todos fueron reconocidos como refugiados.







Además, entre enero y marzo de 2017 les ha otorgado mil 456 tarjetas de residencia temporal, 25 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.







Mark Manly, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), confirmó que están llegando cada vez más solicitantes venezolanos al País, y que el Gobierno mexicano ha optado por otorgarles protección.







"Muchos países han registrado aumentos, en el caso de México ya se notó en 2016 y ha habido un incremento importante en lo que va del año, aunque mucho menos que personas provenientes de Honduras y El Salvador.







"Es claramente un reconocimiento de la situación en Venezuela", dijo a REFORMA.







Pero la mayoría de venezolanos que llegan a México lo hacen como residentes temporales.







Quienes tienen una oferta de empleo en el País, una oferta en una institución educativa, inversiones o vínculos familiares con mexicanos o residentes, pueden tramitar una tarjeta de residente temporal, la cual les permite una estancia en el país por un máximo de cuatro años.







Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2016 el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó 4 mil 912 tarjetas de residente temporal a venezolanos, el número más alto de entre todas las nacionalidades, sólo debajo de los Estados Unidos, con 6 mil 656 casos.







Iván Vera, productor venezolano de contenidos audiovisuales, pudo ingresar a México en marzo de 2017 como residente temporal, gracias a una oferta de empleo que le hizo una empresa mexicana que representa profesionales de su área laboral.







Salió de su país por la crítica situación por la que atraviesan los medios y vino a México porque era un país que ya conocía, pues entre 2008 y 2009 trabajó en algunos proyectos para televisión.







"Económicamente sentía que se me estaba cerrando mucho todo, y eso que yo vivía solo, bueno, con un perro que dejé en Venezuela. No pagaba renta, y aún así se me hacía muy difícil”, expresó.







Otra cosa que lo obligó a salir fue lo que él llama el deterioro moral en Venezuela, un estilo de vida de supervivencia, de aprovecharse del otro, que él ya no podía soportar.







Actualmente Iván vive en la Ciudad de México con un amigo venezolano que le presta un sofá para dormir, mientras encuentra un trabajo estable.







Cuando se estabilice laboralmente, Iván piensa que podrá decirle a su novia que se venga a México. Ahora ella está en Chile, donde vive con una amiga que le ayudó a conseguir un trabajo allá.







Cuando reúna los medios económicos, también planea traer a su perro.







Como tiene visa de Estados Unidos, Iván pudo entrar a México vía Miami, lo que hizo que su viaje a México fuera más accesible, porque pudo pagar su boleto de avión en bolívares, moneda que casi ninguna aerolínea acepta.







Desde Miami pudo tramitar su visa de empleo para México.







“No fue una decisión sesuda, de un año, donde ahorré para irme fuera, con un plan, sino que vi que me estaban apagando la luz y dije: no me voy a quedar aquí, yo me voy a algún lado.







“En México me ha ido muy bien, laboralmente me ha tocado hacer cosas freelance, pero mi expectativa es colocarme en algo más formal”, expuso.







Iván relató que en lo que va del año, una treintena de amigos suyos ya han salido de Venezuela, hacia distintos países.







“Es duro irse y es duro quedarse. A mí aquí me ha ido muy bien, pero la realidad es que cada vez tengo menos plata en la cuenta de banco.







“Yo creo que si me hubiera quedado, ya ahorita no me podría venir. Probablemente me hubiera descapitalizado muchísimo, no hubiese podido pagar ese pasaje en bolívares. Allá todo cambia muy rápido, los precios, por la inflación. Si tú planeas que te vas para Colombia a finales de 2017, lo que puede pasar en diciembre es que Avianca ya no viaje a Venezuela”, comentó.



'De verdad ya no se puede vivir allá'



En las oficinas de la Comar en la calle Dinamarca en la Colonia Juárez, todos los días hay venezolanos que acuden a solicitar asilo.







Karla, de 23 años y originaria de Caracas, acudió a esta oficina de la Secretaría de Gobernación a principios de junio, pues necesitaba llevar su testimonio escrito para dar seguimiento al proceso de refugio.







Ella llegó a México desde diciembre, dejando su carrera universitaria en Ingeniería Civil en el cuarto semestre.







“De verdad que ya no se puede vivir allá. No puedes salir a la calle con el teléfono o con tu bolso porque te roban, la inseguridad, es todo. Ahorita Venezuela está demasiado peligroso”, mencionó.







Lo más grave, relató, es la escasez de alimentos, que cuando se consiguen, es a un costo muy elevado.







Dijo que eligió venir a México porque acá vive su hermana, quien es residente en el País desde hace dos años. Fue ella quien le dijo que intentara quedarse legalmente, como refugiada.







“Mi hermana me orientó, me dijo que lo intentara, y mi abogada también, que metiera mis papeles como refugiada”, comentó.







Según el reglamento de la Ley de Migración, un extranjero residente en el País únicamente puede traer a sus hermanos en calidad de residentes temporales si éstos son menores de edad.