Aumentan muertes por droga

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos alcanza niveles históricos.



Según una estimación de The New York Times con datos preliminares, 2016 podría registrar el mayor incremento en muertes por sobredosis registrado, con al menos 59 mil.



El número de muertos se debe a la ola de adicción a opiáceos y drogas ilegales como el fentanil, y las muertes por sobredosis son la principal causa de muerte en estadounidenses menores de 50 años.



El medio consiguió los datos preliminares de hospitales locales, pues la recopilación completa se dará a fines de año, y muestran que el aumento de muertes de 2015 a 2016 fue de 19%.



Además, la crisis de adicción afecta a casi todos los grupos raciales del País, según The Washington Post.



La epidemia de opiáceos que ya había afectado a personas blancas y pobres, ahora también golpea a afroamericanos, hispanos y nativos americanos.



Desde el inicio de la década, el número de muertes de personas entre 25 y 44 años ha aumentado en todos los grupos étnicos.



Por grupo, las muertes entre afroamericanos aumentaron 4%, entre hispanos, 7%; 12%, entre blancos, y 18% entre nativos.



“Lo que refleja es que la epidemia está fuera de control. Está afectando a la economía, a la comunidad entera. Éste debe ser un llamado de acción para la salud pública”, comentó al diario Jodh Sharfstein, director de la Iniciativa de Salubridad Bloomberg.



El incremento en muertes se asemeja a los picos de mortalidad por VIH y crack a fines de los 80 e inicios de los 90, que también afectó en especial a los jóvenes.



“Ésta es la gente que está en los años más productivos de sus vidas, los años en que deberían estar criando hijos y volviéndose líderes de las siguientes generaciones”, comentó al Washington Post la profesora de Harvard Ashish Jha.



En este caso, señala el medio, han contribuido también las medicinas recetadas y las drogas sintéticas. El fenómeno ocurre prácticamente en cualquier estado del país desde 1999.



La fuerza adictiva de los opiáceos es uno de los problemas a vencer.



“La heroína es la droga del diablo”, comentó al diario Cliff Parker, un ex adicto en Akron, Ohio.



“Nadie quiere que su familia lo encuentre tirado y con una aguja en el brazo, pero no puedes detenerte hasta que estás listo”, afirmó Parker.