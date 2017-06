¿Tú hijo no aprende? Quizá no estás haciendo esto

Desde hace tiempo, la Harding Senior High, una escuela pública en St. Paul, Minnesota, en Estados Unidos es conocida como una escuela 90-90-90: 90 por ciento de los estudiantes pertenecen a minorías, casi el 90 por ciento viene de familias pobres o en dificultades y, hasta hace poco, 90 por ciento se gradúan (ahora es cerca del 80 por ciento) para continuar con estudios universitarios.

Son estadísticas impresionantes. Pero quizá lo más sorprendente sobre esta escuela es que reconoce la contribución crucial de la comida adecuada y la buena nutrición en el éxito académico. En consecuencia, ofrece tres comidas equilibradas al día para todos sus estudiantes, algunos de los cuales no tendrían mucho que comer en la semana si no fuera por eso.

Para quienes no pueden llegar a tiempo para desayunar, hay una comida alternativa después del primer bloque de clases que comen durante el segundo. Cada estudiante puede ir por su cena al final del día escolar y quienes practican deportes después de la escuela pueden llevársela a los entrenamientos y partidos.

Para Jennifer Funkhauser, una profesora de francés en Harding y participante activa del programa de comidas, asegurarse de que los estudiantes estén bien alimentados es esencial para su capacidad de éxito académico. Funkhauser y el personal de Harding están muy conscientes de todos los estudios que demuestran que es difícil aprender para los niños hambrientos o malnutridos.

Proporcionar cantidades adecuadas de alimentos nutritivos en las escuelas es sumamente importante. “Los estudiantes que comen comidas regulares y saludables tienen menos probabilidades de estar cansados, están más atentos en clase y retienen más información”, le dijo a The Atlantic Sean Patrick Corcoran, profesor adjunto de economía y política educativa de la Steinhardt School of Culture, Education and Human Development de la Universidad de Nueva York.

VALOR NUTRICIONAL

De hecho, estudios bien diseñados han demostrado que “los estudiantes de las escuelas que contratan a un proveedor de almuerzos escolares saludables obtienen un puntaje más alto” en las pruebas estatales de rendimiento, de acuerdo con un informe publicado por Michael L. Anderson, de la Universidad de California en Berkeley, y sus colegas.

“El costo relativamente bajo de los proveedores de almuerzos saludables en contraste con la preparación de comidas provenientes de la misma escuela hace que esta sea una manera rentable de elevar los resultados de los exámenes”, concluyeron investigadores.

Claramente, un programa expansivo de alimentación en las escuelas como el de Harding Senior High deberá ser copiado en todo EU, a diferencia de lo que debería suceder con los recortes presupuestarios.

REPRUEBAN GRASAS

“La nutrición puede afectar el aprendizaje a través de tres canales: el desarrollo físico (por ejemplo, la vista), la cognición (por ejemplo, la concentración y la memoria) y el comportamiento (por ejemplo, la hiperactividad)”, escribió el equipo del estudio de Berkeley.

Explicaron, por ejemplo, que las dietas altas en grasas saturadas y trans tienen un impacto negativo en el aprendizaje y la memoria, pues reducen las sustancias en el cuerpo que apoyan el procesamiento cognitivo y aumentan el riesgo de disfunción neurológica.

Las escuelas se han quejado de que a los niños no les gustan las comidas saludables y tienen más probabilidades de tirar la comida. Sin embargo, un análisis de tres grandes estudios realizados por Pew Charitable Trusts reveló que, bajo las normas de nutrición mejoradas, el desecho de alimentos disminuyó en 12 escuelas de Connecticut; que los niños consumieron más frutas y verduras en ocho escuelas primarias del sureste de Texas, y que en cuatro escuelas primarias estudiadas por la Facultad de Salud Pública de Harvard, los niños comían más de sus porciones de entrada y vegetales y más niños tomaron una porción de fruta.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell en una escuela preparatoria de Nueva York en 2012 encontró que hacer que los alimentos más saludables fueran más convenientes para los estudiantes aumentó su venta en un 18 por ciento y redujo en casi un 28 por ciento los gramos de alimentos poco saludables consumidos.

MÁS ENSALADAS

Una investigación previa de Cornell encontró que simplemente mover la barra de ensaladas de una esquina de la cafetería al centro aumentó las ventas y el consumo de este alimento más saludable.

La investigación también halló que ofrecer a los estudiantes una opción entre dos alternativas de vegetales y hacer que paguen en efectivo artículos no saludables como postres y refrescos puede mejorar el consumo de alimentos más saludables sin reducir los ingresos de los estudiantes o la participación en los programas de almuerzo escolar.

Si bien los estudios no son concluyentes, sugieren que con unas cuantas medidas simples, las escuelas pueden tener un impacto en los alimentos que los estudiantes comen.