La Olla: La hora de soñar por otro ‘huesito’

El proceso electoral de 2018 está a la vuelta de la esquina.

No son aún los tiempos, dicen los políticos, pero varios están imparables en campañas disfrazadas de tareas de gobierno como Diego Sinhué. Bueno, el gobernador Miguel Márquez explicó el uso de nuestro helicóptero para llevar a Diego a una reunión con panistas, “solo fue un ride”.

Los suspirantes a la gubernatura de Guanajuato están muy agitados aunque la autoridad electoral abre el juego de 2018 en septiembre. Ese mes los partidos políticos tendrán que registrar el método de elección de sus candidatos y además los que están interesados en repetir en el cargo tendrán que decirlo. Ahí empieza lo serio.

Las nuevas reglas de competencia con la reelección y la paridad (mitad de candidatos hombres y la otra, mujeres a todos los cargos) están en el tablero.

Las elecciones del domingo 4 de junio en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, dejaron en conclusión que para el 2018 la ‘moneda está en el aire’, nadie canta victoria.

El PAN de Guanajuato está en la tarea de evaluar a sus alcaldes para ver quienes merecen repetir y apoyarlos. Los panistas gobiernan 26 de los 46 ayuntamientos (todos ellos son hombres) y 19 de los 22 distritos electorales locales. La mayoría de los alcaldes y diputados sueñan en reelegirse, pero sólo pocos pasan la prueba de buen gobierno más la paridad de género que los saca de la jugada.

La dirigencia azul que encabezan Humberto Andrade y Alfonso Ruiz, tiene una prueba de fuego. No dejarán contentos a todos pero tendrán que salir del proceso interno con pocos heridos.

En la candidatura a Gobernador, lo que no arde, quema. El enfrentamiento entre el “elegido” de Márquez y los yunquistas, Diego Sinhué Rodríguez y el senador Fernando Torres Graciano, es duro y directo, aunque con un margen de maniobra para no salirse de control.

Humberto y Poncho tienen cita pronto con el jefe nacional, Ricardo Anaya, para afinar el proceso.

En el PRI de Guanajuato comienzan a dar señales de vida. El tlatoani nacional, Enrique Ochoa, convocó para el próximo miércoles a la clase política tricolor del terruño para presentarles a la enviada del Comité Nacional, la senadora chihuahuense Graciela Ortiz, experimentada política que tiene fama de conocedora y enérgica, pero que su responsabilidad le dejará poco tiempo para operar en casa.

Los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico son los primeros que alzaron la mano, pero ahí están dos ‘caballos negros’ que intensifican su presencia en todo el estado, como son la diputada federal fresera, Yulma Rocha, y el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks. El delegado de Gobernación, Javier Aguirre, no apaga la vela. En el PRI hay ‘dedazos’ donde todo puede pasar.

Definiciones y sorpresas en la región

En Purísima del Rincón, el PRI ha dado señales de vida. El juvenil Héctor Pérez quien dijo estar listo para contender por algún espacio. Y lo mismo hizo segunda el presidente del partido, Julio Jiménez, quien dice que tienen “sorpresas” y que darán la batalla.

Lo que no es ninguna sorpresa es pensar que la ex regidora, exdiputada federal y ahora diputada local, Lupita Velázquez, está más que interesada en la candidatura para la Alcaldía de Purísima del Rincón, bien que vaya por la revancha Daniel Aranda, o de plano sí sorprendan con un perfil fresco de interés. En fin, habrá qué ver lo que prepara el PRI en la tierra del Gobernador donde no gana desde 2003.

Y los que de plano están muy calladitos son los del tricolor en San Francisco del Rincón, ¿será de ese tamaño la división del partido, y será que harán de tripas corazón y apoyarán la opción que les funcionó y les sirvió para lograr la pasada administración?

Meras especulaciones, ya que también se habló de contar con un “gallo” pero entre que son peras o manzanas de alianzas no se escucha nada, y es complicado que se den ante el buen posicionamiento que logró el Verde Ecologista en la elección anterior cuando fue solo por la alcaldía postulando al ex panista Juan Carlos Sáinz ¿repetirán la fórmula?

Inevitable hablar del Partido Acción Nacional que tampoco ha mostrado mucha acción, no se sabe si por cuestión de unión partidista o porque las opciones se cierran. Es evidente que sobra quien tenga la mano levantada para decir yo, pero seguro que será una tarea de mucho pensar para los blanquiazules, pues habrá de ser alguien que realmente convenza, porque dicen por ahí que de promesas ya nadie vive.

Uno menos

En otro tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer la captura de uno de los homicidas involucrados en la triple ejecución de los hombres dentro de un autobús de turismo el pasado abril, sobre el Camino Viejo.

Uno menos en la lista de homicidas que hay en el municipio. Dicen las autoridades que esto representa un golpe al crimen que predomina en la ciudad, habrá que ver si en realidad esto comienza a frenar la ola de homicidios, o se tratará de una utopía que ya nadie se cree.

Y dentro del tema de seguridad, tanto Purísima como San Francisco del Rincón están listos para estrenar instalaciones para las corporaciones.

En Purísima se trata de meros “arreglitos” que hicieron falta, pero están puestos para ocupar las instalaciones que en definitiva superan al actual edificio.

Pero en San Francisco del Rincón siguen los “peros” porque aunque el cambio es inminente, ahora resulta que hace falta la barda perimetral para delimitar lo que se supone sigue siendo la unidad deportiva, del espacio que tiene seguridad.

La cosa es que ni para unos ni para otros, el área de canchas no es precisamente la más adecuada ni se encuentra en las mejores condiciones, incluso el Ejército ocupa parte de esta área como base temporal; entonces parecieran pretextos, pues el espacio es apto para cubrir las necesidades de una corporación de Seguridad digna.

Los hermanos Romero Hicks

Otros dos políticos moviditos son los hermanos Romero Hicks: el panista Juan Carlos que no claudica en su aspiración presidencial y el tricolor José Luis que toma vuelo en pelear la candidatura a ‘góber’.

Mientras que las grillas están a todo lo que dan entre Margarita Zavala y Rafael Moreno vs. Ricardo Anaya, el ex gobernador de Guanajuato y actual senador toma el papel de ser fiel de la balanza. Aparece en reuniones con panistas en varios estados y en sus redes sociales con un llamado a la unidad.

“De nada ganamos luchando por separado para caer rendidos juntos”, les mandó decir a los panistas.

En los últimos días estuvo en Tabasco, Xalapa, en la defensa del voto en Coahuila, en CNN Español.

Juan Carlos es además integrante de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional y del Estatal. Así que su voz tendrá peso en la plataforma electoral que diseñe el partido para ofertar a los ciudadanos.

En la otra cancha José Luis, el priísta, incrementa su presencia entre la militancia y los medios posicionado su análisis sobre el “otro Guanajuato”, el de los malos indicadores en temas como educación media superior y superior, pobreza, inseguridad y violencia, salarios, y corrupción.

Poco a poco arma una estructura al contar ya con 26 comités municipales de la Fundación Colosio y formar por primera vez un patronato que allegue de recursos a la asociación civil, ya nombró como presidente del mismo al reconocido político y empresario leonés, Luis Fernando Gómez, y lo apoya el exalcalde y empresario celayense, Leopoldo Almanza, y los que vaya sumando en próximos días.

Otra actividad que prepara la Fundación Colosio es el foro sobre “Transparencia y rendición de cuentas” que estaba programada para junio en León, pero que será en julio ya asentada la Delegada.

A José Luis también le ayuda que su amigo, el jefe Enrique Ochoa, ‘salió vivo’ de la guerra electoral del domingo pasado en la que sudaron frío, pero al final fue el partido que más votos sumó en el total.

Pase lo que pase con José Luis y Juan Carlos, los Romero Hicks tienen un espacio en la elección 2018.