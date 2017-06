El transporte del futuro

El transporte es un elemento fundamental en nuestra vida. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 54.1% de las personas que se trasladan para llegar a sus trabajos en el país lo hacen utilizando algún medio automotor, y 15.8% requieren de más de una hora para llegar a su destino.



La frecuencia en el uso de transportes automotores trae consigo una serie de complicaciones con las cuales debemos lidiar, pues el modificar el ecosistema tiene efectos negativos en la calidad de vida. Ante ello, las empresas se centran cada vez más en la búsqueda de soluciones para disminuir la contaminación generada por la emisión de partículas, luz y ruido, durante la fabricación, uso y desecho de los vehículos.



Conoce algunos de los desarrollos más sobresalientes.



Terrestre



1. Módulos desprendibles NEXT



Fecha de posible lanzamiento: 2020



La firma Next Future Transportation INC espera tener la solución al tráfico en las grandes ciudades con la mayor comodidad posible. Del tamaño de un auto Smart, sus módulos tienen la capacidad de transportar a 10 personas (seis sentadas y cuatro de pie) y, ya sea como transporte público o privado, estos módulos autónomos de diseño italiano podrán solicitarse mediante una app para posteriormente unirse entre sí, reorganizar a los usuarios y compartir auto. Durante los traslados será posible añadir bares, restaurantes y sanitarios sin realizar paradas.



2. Tubos Hyperloop



Fecha de posible lanzamiento: 2020 para carga y 2021 para pasajeros. "Viajar a la velocidad de un avión, al precio de un boleto de autobús", es una de las promesas de Hyperloop One. Este medio de transporte utiliza la levitación magnética empleada en los trenes tipo maglev para eliminar la fricción con las vías y añade a la ecuación un tubo que disminuye la presión sobre el transportador y hace posible viajar a velocidades de hasta mil km/h. El motor fue probado en mayo de 2016, el sistema completo a principios de este año y ya se están desarrollando rutas en cinco países, como la de Abu Dabi a Dubái.



Marítimo



1. Crucero inteligente



Quantum of the Seas



Fecha de presentación: noviembre de 2014



Este crucero de Royal Caribbean cuenta con grandes recursos tecnológicos. A bordo se puede simular paracaidismo, subir a un brazo hidráulico a más de 900 metros por encima del mar y jugar en salas de X-box; pero lo más atractivo es su bar, allí robots se encargan de preparar las bebidas, mientras en el teatro hay presentaciones acompañadas por pantallas móviles. Además, ofrece conexión Wi-fi muy difícil de brindar en altamar.



2. Buque-submarino SeaOrbiter



Inicio de construcción: 2014 (sin concluir)



Este buque exploratorio francés, dirigido por el arquitecto Jacques Rougerie, es construido para el análisis de especies marinas y los efectos del calentamiento global. Mide 58 metros de altura, sin embargo, parte de su estructura se encuentra permanentemente sumergida para monitorear las 24 horas. Con una capacidad para hasta 22 personas, tendrá una turbina eólica e instalación solar; contará con plataformas de buceo, cámaras, plataformas para drones de buceo, así como vehículos autónomos.



Aéreo



1. Taxi-dron autónomo Ehang 184



Presentación: enero de 2016



Este vehículo aéreo autónomo (AAV) de uso personal es capaz de transportar un peso de 100 kg y una pequeña maleta, es 100 por ciento eléctrico y su batería ofrece 30 minutos de vuelo. Su centro de control de baja altitud le impide despegar en caso de malas condiciones meteorológicas y puede ser programado desde una app para recibir instrucciones de despegue y destino, mientras muestra detalles del vuelo. Mantiene seguro al pasajero y, en caso de algún fallo, es capaz de aterrizar en el área más cercana.



2. Jet Ixion windowless



Fecha de posible lanzamiento: no determinada



En 2014 Technicon Design, en colaboración con Airbus, presentó el diseño de un jet sin ventanas cuya modificación fue planeada con el fin de proyectar imágenes 360° en las pantallas colocadas a lo largo y ancho de las "paredes" del avión, de tal forma que los pasajeros vieran todo lo que ocurre a su alrededor como si se tratara de un enorme vidrio transparente. Las pantallas también podrían proyectar otros escenarios como del espacio exterior, además, en ellas podrán realizarse conferencias.



3. Avión



Solar Impulse



Fecha de vuelos de prueba: 2009



Ideado en Suiza, el avión comenzó con la visión de Bertrand Piccard de crear tecnología limpia, y ahora varias empresas, entre ellas Google, son sus socios. Actualmente solo transporta un piloto; pero ha sido un referente en el uso de energía solar, así como de la autonomía prácticamente ilimitada pues podría usarse para realizar vuelos incluso por la noche gracias a la carga almacenada en baterías. Solar Impulse ha volado cinco días y cinco noches consecutivos y en 2016 completó la vuelta al mundo.



Mixto



1. Auto Volador Pop.up



Fecha de presentación: 2016



A bordo de la cabina para un pasajero, que funciona mediante su adaptación a dos módulos diferentes, se puede pasar de estar en las carreteras a emprender el vuelo y así llegar a tiempo a cualquier destino. Las cabinas son solicitadas mediante una app, la cual también ayudará al usuario a elegir la mejor ruta y determinará si las condiciones son propicias para elevarse. Está pensado para cambiar de modo (desprendiéndose del terrestre y ajustándose a las hélices), estacionarse y recargarse de manera autónoma; además, Airbus lo ha diseñado totalmente eléctrico.



2. Vías elevadas Skytran



Fecha de lanzamiento: 2020Una red de vías elevadas promete ayudar a desahogar el tráfico. Con sus vehículos para dos pasajeros, emplea la tecnología de levitación electromagnética para alcanzar altas velocidades y permite añadir cápsulas conforme aumente la demanda. Podrá ser requerido en alguna de las estaciones y, para no detener el flujo del tránsito, cada estación se encontrará en rieles localizados en niveles inferiores.



La empresa con sede en el Centro de Investigación Ames de la NASA, cerca de Mountain View, California, construirá su primera ruta en Nigeria.



Espacial



Los viajes espaciales han formado parte de los anhelos del ser humano desde tiempos remotos y hoy son una realidad gracias a proyectos de turismo espacial como los realizados por Space Adventures. Esta compañía, fundada en 1998 por Peter Diamandis y Eric Anderson, ha llevado a sus primeros clientes en vuelos comerciales hacia estaciones espaciales donde pasan algunos días orbitando el planeta Tierra; sin embargo, hay más empresas interesadas en el desarrollo de naves, con el fin de mejorar la calidad y seguridad de los traslados espaciales, además de otros fines más ambiciosos.



Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, ha mencionado que sus primeros viajes espaciales con fines comerciales serán realizados a finales de 2018, a bordo de la nave reutilizable SpaceShipTwo. Por otro lado Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, busca establecer una ciudad permanente en la Luna y, en principio, se enviarán los primeros paquetes de recursos a dicho destino en 2020. Finalmente, nos encontramos con Elon Musk, fundador de SpaceX, quien ha revelado que dos clientes viajarán como pasajeros de un Dragon Spacecraft alrededor de la Luna para 2018 y pretende enviar naves tripuladas a Marte en 2024.