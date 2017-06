Ciudadanos de papel

Las recientes elecciones nos hablan de corrupción. Sobre todo al conocer que existieron urnas panzonas, muertos resucitados, gastos exorbitantes y un mundo de suciedades impropias para redactar en esta columna. Estas elecciones también hablaron de la dejadez y el abandono de los ciudadanos quienes responsables deberían haber emitir su voto. Ganó una vez más el abstencionismo, el no me importa, hagan lo que quieran, y pues sí claro que hacen los partidos lo que quieren, cómodamente con nuestros impuestos mientras nosotros emberrinchados decidimos no ejercer nuestro derecho, pues quizá sabemos que al ejercer ese derecho tendríamos obligaciones.



Redirigir, cambiar nuestro destino no sería utopía si así decidiéramos hacerlo, desafortunadamente una larga e implacable lista de excusas existen y ponemos en nuestra mente y boca para evitar cumplir, ejercer nuestros derechos, quizá sea más cómodo quejarse que confrontar la verdad con lo que realmente me importa o necesito como individuo, tanto en lo personal y social.



Bastante se habla de que a los gobernantes lo único que en realidad les importa es saciarse de poder, tomando dominio sobre vidas y obras amén de compartir puestos con compinches o advenedizos por eso México se encuentra sumido bajo el yugo de ese puñado de organismos que por mutua conveniencia nadan en una inmensa cloaca. Si diéramos por hecho esta premisa se podría suponer que los ciudadanos raquíticos de pensamiento, ignorantes y primarios no son capaces de tomar decisiones pues se encuentran amalgamados en un sopor anestésico.



Y esa apreciación no sería justa para este valiente pueblo quien a lo largo de la historia se demuestra con muchas y tantas cualidades: lealtad, valentía, entrega, conmiseración. Los meses se escurren y antes de lo que imaginemos vendrán a tocarnos nuestra puerta, los teléfonos se llenaran de grabaciones tontas y las calles se llenaran de promesas, es entonces en que deberemos tomar una vez más la gran decisión de ser ciudadanos de carne y hueso o continuar sumidos en el marasmo de un papel que con los días se arrugará y al paso de las aguas seguro tenderá a desvanecerse.



¿Quién ganó? En realidad a ciencia cierta no lo sé, más si los “perdedores” tienen pruebas que las pongan que las señalen, de lo contrario dejen que los muertos duerman en paz hasta que los ciudadanos líderes, autónomos decidan hacer lo que en deber y querer toca hacer o usted ¿qué opina?.

Comentarios.



papeleria_velia@hotmail.com