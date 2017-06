Soplan vientos de 2018

Ya suspiran



los aspirantes



De dientes para afuera dicen que falta mucho, pero los políticos andan desatados por las elecciones de 2018.



En el PRI-Celaya están apuntados los primeros para la candidatura a la Alcaldía, sea porque el partido tiene interés en ellos, o ellos en el partido.



Los nombres empiezan a sonar. Por ejemplo, del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya, Miguel Cano, quien ya fue regidor. Otro interesado interesante es el ex procurador de Justicia del Estado y ex diputado federal por el Partido Verde, Felipe Arturo Camarena, quien ya fue candidato a la Presidencia Municipal y hay quien dice que el PRI podría buscarlo o incluso que Movimiento Ciudadano, también lo quiere como su candidato. Por ello, Camarena analiza cuál es la mejor oferta, pues aunque ya reconoció que está interesado en participar en las elecciones, parece que ahora lo que le falta es elegir quién lo postula.



Un tercero, que solito se apuntó, es el joven diputado local priísta, Jorge de la Cruz, quien se anda moviendo para jalar agua a su molino. Cabe destacar que De la Cruz se sacó la lotería con la candidatura cuando Julián Malo, quien era dueño y señor de la misma, renunció a participar por no aceptar las condiciones del partido.



Fue entonces que la hoy regidora, Montserrat Vázquez, hizo la sugerencia al partido de otorgar la candidatura a Jorge, de quien fue profesora de Derecho en la Universidad de Celaya y dicho sea de paso, lo tenía como un alumno de confianza.



Hoy, Montserrat, la regidora más combativa del Gobierno Municipal panista, reconoce que fue un error haber metido las manos por Jorge de la Cruz, quien perdió el piso y dio la espalda a quienes lo apoyaron. Prueba de ello es que logró unir a la fracción priista en el Congreso del Estado en su contra, para retirarle la coordinación de los diputados.



Pero si alguna cuenta pendiente tiene De la Cruz con la sociedad es que en el momento de la votación cuando se aprobaría la deuda de 350 millones de pesos para Celaya y todos pensaban que votaría en contra, huyó del lugar como avestruz que esconde la cabeza en la tierra, y omitió su voto.



Total, el PRI que suele elegir por dedazo a sus candidatos, primero escogerá al candidato a Gobernador del Estado. La opinión de éste tendrá mucho peso al determinar quién será el candidato a la Alcaldía.

Primero lo primero



El jueves, integrantes del Ayuntamiento acordaron, varios de ellos más por obligación, determinar una reunión de comisiones conjuntas para establecer líneas de trabajo respecto a mejorar la seguridad en las guarderías de Celaya.



El pasado mes de abril en sesión de Ayuntamiento la regidora Montserrat Vázquez expuso dicha necesidad luego de que un bebé falleció en una guardería ilegal ubicada en La Alameda. Las papás de la pequeña buscaron a Montserrat para denunciar el caso.



Pues resulta que los jueves también la fracción del PAN se reúne con líderes de su partido y gente del Gobierno del Estado, dicen que para recibir línea de trabajo, como la reunión de comisiones conjuntas se decidió para el jueves que viene, a los panistas no les pareció. Por cierto, quien presidirá dicha comisión será el panista Israel Herrera, quien ya no es invitado a las reuniones de la fracción. Ediles como el síndico Fernando Sánchez y la regidora Martha Norma Hernández manifestaron su enojo. El de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre, les afirmó que son más importantes los asuntos del Ayuntamiento que los del PAN, pero el acuerdo fue que se hace porque se hace.



Para nadie sería nuevo saber que la fracción blanquiazul está más preocupada por lo que diga el Gobernador o su partido, que los ciudadanos, pero hay momentos en que asuntos de trascendencia se deben priorizar, ¿o no?

Amargas vacaciones



Todo indica que el aumento a la tarifa del transporte público en Celaya será en el inicio del periodo vacacional escolar. De forma sorpresiva, el alcalde Ramón Lemus anunció que tenían un preacuerdo con los empresarios transportistas para que el aumento a la tarifa se dé cuando los estudiantes culminen el ciclo escolar.



Si bien el discurso oficial señala que es para afectar lo menos posible el bolsillo de los celayenses, a todas luces parece que lo que se pretende es que el nuevo aumento pase desapercibido entre los miles de usuarios del transporte público en Celaya.



Hace un par de semanas, la mayoría del Ayuntamiento aprobó que la tarifa se incremente 50 centavos a quienes usen su tarjeta de prepago y un peso a quienes no la utilicen. Sin embargo, a miles de estudiantes su tarjeta Sibe se les vencerá al inicio del próximo ciclo escolar y tendrán que renovarla, en lo que lo hacen tendrán que pagar nueve pesos.



Parece que el gobierno encabezado por Ramón Lemus ha aprendido de uno de los más grandes dolores de cabeza del trienio de Ismael Pérez Ordaz. En septiembre de 2015, la tortuosa implementación del sistema de prepago y el aumento a la tarifa del transporte provocó manifestaciones de usuarios y choferes de unidades quienes exigían mejores prestaciones. En aquel momento se pudo revertir la situación y el aumento a la tarifa y la implementación de la tarjeta Sibe se pasó al 1 de enero del año pasado, situación que pasó desapercibida entre los miles de usuarios, y que se podría volver a repetir en la tercera semana de julio cuando los celayenses tengan que desembolsar más dinero por un transporte que no mejora.

Avanza amparo



En forma sigilosa, el amparo contra la deuda por 350 millones, que adquirió el Gobierno de Celaya, avanza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Esta semana pasó el primer filtro en el máximo tribunal del País luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, turnara el caso por su relevancia y el cual podría sentar un precedente en las deudas municipales a nivel nacional.



Cabe recordar que el amparo basa sus argumentos en la falta de productividad de las obras que ya comenzaron en las zonas marginadas en Celaya.



Ahora el Ministro Alberto Pérez Dayán, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, miembro de la Segunda Sala, será quien estudie la solicitud de amparo para determinar si pasa a la Primera Sala.



Parece que el único que no se interesa por las consecuencias que pudiera traer la aprobación del amparo, interpuesto por tres ex regidores, es el propio Gobierno Municipal de Celaya que desestima las consecuencias jurídicas que esto puede traer al Municipio.



Sin embargo los que están puertas adentro dicen que admiten que hay una posibilidad de que el máximo tribunal otorgue el amparo y las consecuencias podrían dar el más duro golpe a la administración que encabeza Ramón Lemus.



Y es que en caso de que la SCJN otorgue el amparo, el Gobierno Municipal tendrá que liquidar dicha deuda tres meses antes de que concluya la presente administración.



Sin ser catastrofistas, las consecuencias económicas, legales, pero sobre todo políticas en Celaya podrían generar más de un dolor de cabeza en pleno año electoral. Veremos qué pasa.

Sanción a Lala, ¿y las que faltan?



Esta semana finalmente fue la clausura de la descarga de agua residual a la empresa Lala, ubicada en Ciudad Industrial en Irapuato, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras años de contaminar el río Temascatío. Era bien sabido por todos que es una de las mayores compañías de este Parque Industrial que envenenan el ambiente.



Durante varios años, activistas ambientales han denunciado la contaminación que genera, no sólo Lala, sino otras empresas como Danone que arrojan los desechos al río, incluso sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Desde la pasada administración en Irapuato, 2012-2015, durante las reuniones con autoridades federales, estatales y municipales, los directivos o representantes de Lala nunca se aparecieron. Mostraron la falta de interés de la empresa por participar en el saneamiento del afluente, uno de los más contaminados a nivel nacional.



Aunque a Danone incluso ya le está tramitando su permiso Japami para poder descargar, la planta de tratamiento comenzó a trabajar hace años, y sus descargas son elevadas, pues aún con el tratamiento de las aguas residuales de Danone, cuando esto ocurre, el afluente se tiñe de blanco y pareciera que esta contaminación, que hace daño a miles de irapuatenses y salmantinos, es legal.



Las autoridades de Profepa ahora dicen que no hay de otra para Lala, más que dejar de contaminar. Veamos de cuántos miles de pesos será la sanción, aunque eso finalmente no limpia el río, ni las descargas autorizadas, pues el daño ya parece ser irremediable. ¿Cuál es el costo que pusieron las autoridades a la salud de los ciudadanos y del medio ambiente?

El adiós del Director de Obra Pública



La salida del director de Obra Pública del Municipio, Arturo Rocha Lona, no se debió a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) respecto a obras en la calle Madrileña, dijo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.



A principios de año, el Congreso del Estado pidió al Gobierno Local presentar demandas civiles a funcionarios y exfuncionarios de Obra Pública por diversas obras, entre ellas la calle Madrileña entre Ciudad de los Olivos y Malvas Revolución, en donde se vio inmiscuido Rocha Lona.



El Alcalde argumentó que este tema no fue tocado cuando el ex funcionario presentó su renuncia. Dijo que le falta tiempo para atender cuestiones personales. La decisión los tomó por sorpresa.



Según el Alcalde, Rocha Lona dejó una dependencia ordenada, mismo que tendrá que hacer su entrega recepción frente a Contraloría Municipal, donde no ven problemas. Y aunque se dice que Rocha Lona sí está dentro de los que se sancionarán por la ASEG, desde ahora el Municipio lo cuida.



Ahora será Jonathan Muñoz Angulo, exdirector de Servicios Públicos, el nuevo director de Obras Públicas de manera oficial y Saúl Manrique quedó como encargado de despacho en Servicios Públicos.

Los hermanos Romero Hicks



Otros dos políticos moviditos son los hermanos Romero Hicks: el panista Juan Carlos que no claudica en su aspiración presidencial y el tricolor José Luis que toma vuelo en pelear la candidatura a ‘góber’.



Mientras que las grillas están a todo lo que dan entre Margarita Zavala y Rafael Moreno vs. Ricardo Anaya, el ex gobernador de Guanajuato y actual senador toma el papel de ser fiel de la balanza.



Aparece en reuniones con panistas en varios estados y en sus redes sociales con un llamado a la unidad.



“De nada ganamos luchando por separado para caer rendidos juntos”, les mandó decir a los panistas.



En los últimos días estuvo en Tabasco, Xalapa, en la defensa del voto en Coahuila, en CNN Español.



Juan Carlos es además integrante de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional y del Estatal. Así que su voz tendrá peso en la plataforma electoral que diseñe el partido para ofertar a los ciudadanos.



En la otra cancha José Luis, el priísta, incrementa su presencia entre la militancia y los medios posicionado su análisis sobre el “otro Guanajuato”, el de los malos indicadores en temas como educación media superior y superior, pobreza, inseguridad y violencia, salarios, y corrupción.



Poco a poco arma una estructura al contar ya con 26 comités municipales de la Fundación Colosio y formar por primera vez un patronato que allegue de recursos a la asociación civil, ya nombró como presidente del mismo al reconocido político y empresario leonés, Luis Fernando Gómez, y lo apoya el exalcalde y empresario celayense, Leopoldo Almanza, y los que vaya sumando en próximos días.



Otra actividad que prepara la Fundación Colosio es el foro sobre “Transparencia y rendición de cuentas” que estaba programada para junio en León, pero que será en julio ya asentada la Delegada.



A José Luis también le ayuda que su amigo, el jefe Enrique Ochoa, ‘salió vivo’ de la guerra electoral del domingo pasado en la que sudaron frío, pero al final fue el partido que más votos sumó en el total.



Pase lo que pase con José Luis y Juan Carlos, los Romero Hicks tienen un espacio en la elección 2018.