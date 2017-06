Tabaquismo

Me referí a la hipócrita y tibia actitud de gobiernos municipales y federales ante el aumentado uso de drogas “socialmente aceptadas” principalmente el tabaco que provocan crecientes padecimientos o mortalidad ahora también entre las mujeres que fuman más que los hombres, ejemplifiqué con el caso de una dama de San Miguel Octopan que se atendió a tiempo de cáncer laríngeo y salvó la vida y la voz. Hay casos menos afortunados, recordaré a un paciente masculino de 57 años DRM (dep) comerciante que fumó 45 años hasta 20 cigarrillos cada 24 hrs y tomó hasta 4 “caguamas” al día, llegó a mi consultorio muy adelgazado, con dificultad respiratoria y para comer por una masa en amígdala izquierda que se tocaba dura también en el cuello y debajo de la mandíbula, había consultado a 4 otorrinos y un oncólogo sin confiar en sus diagnósticos y tratamientos, impaciente, en la negación de un mal que sabía tener.



Se programó una biopsia (toma de muestra) urgente acompañado del oncólogo del hospital del sector salud para hacer más rápido su acceso y tratamiento, confirmamos se trataba de una lesión cancerosa pero por la carga de trabajo que tienen en las instituciones públicas se tardaron en recibirlo, finalmente le dieron 25 sesiones de radioterapia y una de quimioterapia. Volvió al año y medio, con recaída, alimentado por sonda, lo mandé con el oncólogo particular quien lo atendió hasta su fallecimiento. A pesar de las leyendas de advertencia que colocan en las cajetillas y el aumento en los precios del tabaco, el consumo sigue imparable y las autoridades son omisas en el respeto a confinar a los fumadores en los restaurantes, discotecas, bares y otros lugares de mayor consumo por eso seguiremos viendo enfermos adictos al tabaco y con cáncer.



El último caso que referiré fue el que más me impactó ya que conocía personalmente al paciente y lo desconocí cuando llegó al consultorio a última hora de la noche cuando estaba cerrando, precedido por su esposa me pidieron lo recibiera por un fuerte dolor de oído, ya sin tomar datos generales lo pasé para interrogarlo y explorarlo encontrando a un hombre muy adelgazado, sin pelo, con una masa en el codo izquierdo y con una cuerda vocal paralizada debido a cáncer laríngeo que se había pasado a pulmones y al resto del cuerpo, por eso tenía esa masa en el codo, es decir ya tenía metástasis, o sea lesiones a distancia lo que agravó su pronóstico y falleció al poco tiempo, teníamos la misma edad.



