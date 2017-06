¡‘Aullan’ campeonas!

Las Lobas de Aguascalientes consumaron la venganza y amargaron a las Mieleras de Guanajuato para truncarles la opción del tricampeonato y con victoria de 67-61 en la gran final del Final Four se convirtieron en nuevas monarcas del Basquetbol Profesional Femenil de México.

Fue el brillante cierre que tuvo el Final Four en Nayarit de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, con la gran final entre Lobas y Mieleras, que resultó bien disputado, aunque el equipo de Aguascalientes siempre manejó la ventaja y repitió la derrota al equipo de Guanajuato Capital, como lo había hecho en el cuadrangular semifinal en La Colmena, la semana pasada.

Las Mieleras llegaron a Tepic, sede del Final Four, sin su baluarte de toda la temporada, la ex WNBA April Sykes, suspendida por la Liga para el Final Four, por su indisciplina en el cuadrangular semifinal, pero con el objetivo de mantener el tricampeonato al haberse coronado en las dos temporadas anteriores, la última precisamente ante Lobas.

De inicio en las semifinales en el Final Four, celebrado en el auditorio Niños Héroes de Tepic, Lobas vencieron a Tapatías de Jalisco por 63-47, con doble-doble de Kayla Sharese de 23 puntos y 10 rebotes.

Mieleras por su parte venció a las anfitrionas Mexcaltecas de Nayarit por 75-66, con 18 puntos de Diana Gollaz y 16 de Frida González.

Así se colocaron en la gran final las Mieleras de Guanajuato y Lobas de Aguascalientes, para brindar un gran partido donde las Lobas siempre manejaron el marcador en su favor y sacaron provecho de su estrategia planteada por su coach, el cubano Armando Ruperto Acosta, también último coach en la última campaña de las Abejas de Guanajuato en la LNBP.

El aullido de 21-9 en el primer cuarto abrió la brecha de la victoria de Lobas y el 37-30 al salir a la mitad del partido. En los dos periodos finales se mantuvo el control de Lobas y con el doble-doble de Alexis “La Gringa” Castro, con 20 puntos y 12 rebotes cataron la victoria. Por Mieleras, Porchia Green fue la mejor anotadora con 20 puntos y Alejandra Arellano 15.

Mexcaltecas de Nayarit se quedó con el tercer lugar al vencer a Tapatías por 82-66.EXGU

En el cuadro ideal de la Temporada 2017 fueron designadas: Porchia Green (Mieleras), Alexis Castro y Kayla Mobley (Lobas), así como Ashey Olvera (Tapatías) y Romina Berumen (Mexcaltecas). Como Jugadora Más Valiosa, la congoleña-francesa de Lobas, Melissa Diawakana.

Las Lobas de Aguascalientes recibieron el trofeo de campeonas de manos del presidente de la Liga a la vez de Mieleras, Arturo Flores Carreón y así quedó consumada la Temporada 2017 y empezó la víspera para la LMBPF 2018.

El dato: Desde el primer cuarto las de Aguascaliente se fueron al frente. la mejor en los encestes de las Mieleras fue Porchia Green.