Exhorta a posponer apoyos durante elecciones

Evitar entregar apoyos por parte de las dependencias durante las elecciones es una de las recomendaciones que dio el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, para evitar el uso de recurso público para el apoyo a candidatos de cualquier partido.

“Deberían de no darse este tipo de apoyos durante las campañas políticas, porque evidentemente que se interpreta y se entiende como una intervención en la cuestión política, yo espero que en estas próximas campañas no se vaya a dar este tipo de situación, que fue evidente, no se puede tapar el sol con un dedo”, comentó.

Ortiz Gutiérrez denunció durante su campaña para la alcaldía en Irapuato, intervención de personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Guanajuato, para las campañas de 2015, que no fueron sancionadas.

“Evidentemente durante la campaña política, y eso lo denunciamos públicamente, si hubo intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, en las campañas con los programas de Empleo Temporal, etcétera, el barrido manual y esas cosas, más allá de eso quedó en la campaña”, recordó.

Opinó que la revisión e investigación del uso de recursos públicos debe ser permanente, ante las irregularidades que se han hecho públicas de las autoridades de la Sedesol en Guanajuato.