¡Aprenden jugando niños hiperactivos!

En la actualidad existe un gran número de niños que asisten a terapia por causa de la hiperactividad, son llamados kinestésicos porque su canal de aprendizaje es el movimiento, en el DIF se atienden a través de la ludoteca.

Sonia Ramírez Escobar, piscóloga del Dif, comentó que se atienden a niños de 4 a 6 años de edad, que son enviados por las escuelas debido a la hiperactividad que manifiestan.

Explicó que un niño kinestesico aprende corriendo, jugando, cantador, porque ese es su canal de aprendizaje y su naturaleza.

Se les debe de poner límites y reglas porque de no ser así llegan a la escuela y son señalados niños problema. No deben tener tiempo inactivos, siempre estar en movimiento porque de no ser así lo manifiestan siendo agresivos o depresivos.

Recomendó trabajar en casa con tiempos de calidad, respetar espacios para comer, jugar, descansar, y al llamarle la atención hacer que el niño vea, escuche y ponga atención.

También se atiende a niños mayores de 6 años y en ellos lo más común es que asisten por mala conducta, bajo rendimiento académico y agresividad, por tal motivo recomienda asistir a terapia debido a que se les van acumulando rezagos y llegan a la etapa de la adolescencia y lo pueden manifestar con agresividad, depresión, vandalismo, étc.

Recomendó escuchar y poner atención, darles herramientas para que puedan expresar, pedir y escuchar haciéndolos conscientes de sus actos.