Benfica sería nueva opción para Hirving Lozano

El futuro del delantero mexicano Hirving Lozano ha sido motivo de especulaciones en las más recientes semanas, donde incluso se dijo que ya había sido comprado por el Manchester City, y sería cedido al PSV. Situación que no fue confirmada por la directiva de Pachuca.

Ahora, este lunes, el vicepresidente deportivo de los Tuzos, Andrés Fassi, confirmó que existe una oferta formal por parte del Benfica para que llegue el mexicano a sus filas.

Fassi dio a conocer en el diario Record de Portugal que "la oferta que existe por parte del Benfica no es equiparable en materia económica con otras como las del Celta, PSV y Real Sociedad, pero es una liga muy interesante y el jugador tendrá la oportunidad de decidir a qué lugar irá a jugar el próximo verano".

El futuro del mexicano se definirá en los siguientes días. Hirving Lozano quiere emigrar al futbol europeo, y por tal motivo no se tomaron en cuenta las ofertas del futbol mexicano en la directiva hidalguense.