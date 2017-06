Aumenta inseguridad en León Moderno

Tres meses atrás, vecinos de León Moderno habían expuesto su procupación y peticiones a la Policía local por los constantes robos, sobre todo en las calles. Ahora, señalan que no se ha dado mejora al respecto y hay omisión en la petición de habilitar la caseta de Policía de la colonia.



Robos de autopartes y asaltos a transeúntes aún son los ilícitos que se mantienen y siguen preocupando a los vecinos de esta colonia, quienes el pasado 28 de marzo habían pedido la colaboración de las autoridades locales para habilitar la caseta de Policía que se ubica en la entrada del Parque México.



El motivo de esta petición es tener una respuesta más rápida de los uniformados a las emergencias en la zona, pero esta caseta carece incluso de un sanitario y requiere de una adecuación en su red que se ha solicitado al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Este desperfecto es motivo de que la base no sea usada por los elementos policiacos.



Además, ahora se han dado cambios en los mandos de la corporación, por lo que se ha notado una menor presencia en las calles de los elementos, señaló Ismael Flores, presidente del comité de colonos de esta colonia, quien detalló que anteriormente había una visita de los uniformados constante a su domicilio para conocer las incidencias y necesidades, pero esa práctica se ha perdido.



Mientras tanto, los robos de autopartes y asaltos, sobre todo en la zona sur de la colonia, continúan.





Lo asaltan seis veces

Eduardo Salazar, vecino de este asentamiento, ha sido asaltado en seis ocasiones durante los últimos tres años, “tres laptops, dos pantallas planas, alhajas y 300 mil pesos es lo que me han robado. En el último año y medio han sido los más fuertes, y ya no sabe uno qué hacer”.



“A mí me han robado como unos seis acumuladores y un estéreo en los últimos tres años, hace poco me iban a robar las polveras de una camioneta, pero lo frustré, y al otro día me robaron las tarjetas de circulación de cuatro coches, para que tengan una idea”, narró Juan Tavares, vecino de León Moderno desde 1978.



Víctor Nava, también vecino de la zona, ha sido víctima del robo de la batería de su automóvil en dos ocasiones durante los últimos tres meses, “en la segunda ocasión fue a mi coche y a otro que estaba adelante del mío, y fue temprano ya ni es cosa de la tarde o noche, a la hora que sea”.