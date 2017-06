Sólo 1 de cada 4 policías pasan pruebas

Solo un aspirante por cada cuatro para ingresar a la academia de Policía pasa las pruebas de control y confianza, admitió Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León.

El sábado pasado AM publicó que en lo que va de la presente administración tan solo han ingresado 17 elementos nuevos, cuando la meta era sumar 500 en el periodo 2015-2018.

Saldaña explicó que cuando una persona quiere llegar a ser aspirante a ser policía o agente de tránsito tiene que pasar por una serie de filtros, entre ellos control y confianza.

“Hay más o menos cuatro a uno de las personas que llegan directamente a la academia y aprueban estos exámenes de control, más o menos en León el avance que tenemos es de 94 por ciento ya en permanencia de las personas que acreditan”, explicó .

Y aseguró que son diferentes causas por las que no aprueban, no solamente por el resabio de alguna adicción, sino también porque les falta liberar la cartilla, otro documento o alguna enfermedad.

Cabe mencionar que hace un par de meses el director de la Academia Metropolitana de Seguridad, Francisco Javier Zaragoza Cervantes aceptó que el posible vínculo con células delincuenciales era el principal motivo por el cual se rechazaban a aspirantes a policías.

Al ser cuestionado sobre si él podría reafirmar esto, se limitó a contestar que son las pruebas de control y confianza las que determinan si pasan o no.

“Al final de cuentas quien nos manda la información es control y confianza, nos pone si acreditó o no simplemente, esas personas que no acreditan no pueden pasar y ahí es donde ya no podemos hacer más por la persona o el aspirante”, manifestó.

Finalmente hablando también de los elementos aseveró que el próximo mes se vería reflejado un incremento salarial para estos, un 5%.

“En ese tema se está trabajando bien, creo que se está reforzando el salario, las prestaciones y eso nos ayuda mucho a que el elemento esté agusto y trabajando”, concluyó.