Ven glorietas obsoletas

Ante la creciente cantidad de vehiculos en la ciudad, las glorietas como sistema de regulación de los cruceros se volvieron obsoletas, coincidieron autoridades locales, quienes confirmaron planes de transformas más de estos espacios.

“Las glorietas tienen vida útil y obviamente el flujo vehicular se incrementó y ya no tienen esa función”, señaló Ricardo López López, director de transito municipal, quien confirmó los planes de eliminar más de estos sistemas de regulación de flujo de vehiculos.

“De hecho se fijan, muchas de las glorietas están semaforizadas, eso es una muestra clara de que ya no funcionan como tal, en esencia son de flujo continuo y autoregulada, si le pones un semáforo es que ya su operatividad no es de acuerdo a su esencia. el problema es cuando el flujo es tan grande que no se permite adecuadamente el ingreso”, detalló el director.

Por su parte el presidente municipal Héctor López Santillana señaló que la decisión del retiro de las glorietas se dio con base en los incidentes que en ellas suceden. “Estamos tomando acciones en cruceros en zonas donde hemos tenido una frecuencia de accidentes viales. Es un numero importante de cruceros donde de acuerdo a las estadísticas tenemos mayor incidencia”.

“Hay algunos que se pueden hacer soluciones a nivel geométrico de la misma calle. Hay otras en cuyas soluciones requieren hacer construcciones más elaboradas, mas sofisticadas que requieren mayor recurso” añadió.