*** ESPACIOS MIGRANTES



Un grupo de activistas a favor de los paisanos en Estados Unidos empuja dos proyectos para 2018: crear una Secretaría de Atención al Migrante y tener espacios en el Legislativo.



*** LA EXIGENCIA



El abogado leonés, Omar Silva, con el respaldo de otros que por años han apoyado a la comunidad migrante, como Ángel Trejo, Ángel Calderón, Jorge Navarrete, lo demandan.



*** DIPUTADOS PAISANOS



En Estados Unidos se calcula radican 1.2 millones de guanajuatenses, y quieren hacerse escuchar. Ya veremos si los partidos políticos se la juegan con los diputados migrantes.

*** PROYECTO PLAZA DE GALLOS



El contrato para elaborar el proyecto ejecutivo que es base para el rescate del histórico inmueble de Plaza de Gallos, que asignó la pasada administración, no llegó a buen puerto. La Dirección de Obra Pública que comanda Carlos Cortés ya rescindió el contrato original.



*INAH DICE NO



Y es que cuentan que a la llegada del nuevo delegado del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), David Jiménez Guillén, se echó un clavado en el proyecto y no quedó contento. Le pidió al Municipio que se replanteara, pero el proyectista original, Alejandro Rivadeneyra, no pudo solventarlo en tiempo, y decidieron un golpe de timón.



*SOLUCIÓN COSTOSA



Para el INAH había soluciones para el área de redondel que no convencían en la acústica que debe tener un recinto que tendrá vocación teatral y la techumbre propuesta era costosa. En lo que respecta al área llamada ‘hotel’ se conserva buena parte del proyecto original. Y es que aunque el despacho tiene su prestigio no es lo mismo remodelar que rescatar ruinas.



*QUE NO GASTAN MÁS



En Obra Pública aclaran que el ajuste no implicará un costo mayor. El monto total previsto para este proyecto era $2.6 millones, al proyectista original se le pagaron $1.2 millones y a quien ahora retomará el proyecto, un arquitecto de casa, Salvador Zermeño, se le asignó un contrato por 820 mil pesos, por lo que quedan unos 600 mil pesos a favor del Municipio.



*OBRAS EN MARCHA



Por lo pronto las obras iniciadas a fines de 2016 están en marcha. Una empresa está a cargo de la rehabilitación del redondel y otra el área del hotel, ambas en su primera etapa. Lo anterior con los 28 millones de recurso federal que etiquetó el año pasado la diputada federal Bárbara Botello. Para este año no se tiene asignado más presupuesto al proyecto.

***AMARGAS VACACIONES



Todo indica que el aumento a la tarifa del transporte público en Celaya será en el inicio del periodo vacacional escolar. De forma sorpresiva, el alcalde Ramón Lemus anunció que tenían un preacuerdo con los empresarios transportistas para que el aumento a la tarifa se dé cuando los estudiantes culminen el ciclo escolar. Que pase lo más desapercibido posible.



*NUEVE PESOS



Hace un par de semanas, la mayoría del Ayuntamiento aprobó que la tarifa se incremente 50 centavos a quienes usen su tarjeta de prepago y un peso a quienes no la utilicen. Sin embargo, a miles de estudiantes su tarjeta se les vencerá al inicio del próximo ciclo escolar y tendrán que renovarla, en lo que lo hacen tendrán que pagar nueve pesos.



*DOLOR DE CABEZA



Parece que el gobierno de Ramón Lemus ha aprendido de uno de los más grandes dolores de cabeza del trienio de Ismael Pérez Ordaz. En septiembre de 2015, la tortuosa implementación del sistema de prepago y el aumento a la tarifa del transporte provocó manifestaciones de usuarios y choferes de unidades quienes exigían mejores prestaciones.



*SIN MEJORAS



En aquel momento se pudo revertir la situación y el aumento a la tarifa y la implementación de la tarjeta se pasó al 1 de enero del año pasado, situación que pasó desapercibida entre los miles de usuarios, y que se podría volver a repetir en la tercera semana de julio cuando los celayenses tengan que desembolsar más dinero por un transporte que nomás no mejora.

*** PROFEPA Y LALA



Y finalmente llegó la clausura de la descarga de agua residual a la empresa Lala, ubicada en Ciudad Industrial en Irapuato, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras años de contaminar el río Temascatío. Era bien sabido por todos que es una de las compañías de este Parque Industrial que envenenan, que no la única.



*LES VALIÓ



Desde la pasada administración en Irapuato, 2012-2015, durante las reuniones con autoridades federales, estatales y municipales, los directivos o representantes de Lala nunca se aparecieron. Mostraron la falta de interés de la empresa por participar en el saneamiento del afluente, uno de los más contaminados a nivel nacional.



*VEREMOS LA MULTA



Las autoridades Profepa ahora dicen que no hay de otra para Lala, más que dejar de contaminar. Veamos de cuántos miles de pesos será la sanción, aunque eso finalmente no limpia el río, ni las descargas autorizadas, pues el daño ya parece ser irremediable. ¿Cuál es el costo que pusieron las autoridades a la salud de los ciudadanos y del medio ambiente?

***GERARDO Y FOSAC



El senador y suspirante del PRI a la candidatura a Gobernador, Gerardo Sánchez, promueve a través de su Fundación Organizados para Servir A. C. (Fosac), con recursos de la Secretaría de Cultura, el programa de Jornadas de Identidad Cultural que tiene el objetivo de acercar a niños de las comunidades todo el estado a los espacios culturales.



*JORNADAS CULTURALES



La Fosac informa que durante 2015 y 2016 un total de 7 mil 810 niños, maestros y padres de familia, de comunidades de Abasolo, Cortazar, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Yuriria, Tarimoro y Juventino Rosas, Acámbaro, Huanímaro, Pénjamo, Salvatierra, visitaron la Alhóndiga de Granaditas, Universidad de Guanajuato, Teatro Juárez, etc.