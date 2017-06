Muestran el sabor de nuestra ciudad

Por quinta ocasión se desarrolló el evento gastronómico "León con sabor en la piel"; ahora la sede fue el Foro del Lago.

Durante el evento se ofreció un concierto maridaje al que le dieron por nombre "Por los Caminos de Guanajuato y México", en esta parte se rindió homenaje a los cantautores Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez.

Durante los 90 minutos que duró el concierto el imitador Guillermo Jasso deleitó al público leonés con las interpretaciones de "Me nace del corazón", "No tengo dinero", Querida", "Siempre en mi mente", "Poco a poco", "He venido a pedirte", "Insensible", "No vale la pena", "Caray", "Fue un placer conocerte", "Costumbre", "Tarde", "La diferencia" y "Amor Eterno".

En el escenario lo acompañaron otros talentos locales de la música mexicana como Víctor Barajas, Fernando Moctezuma, Diana Badillo, Mariana Olivares y Lety Montalvo.

El objetivo es dar a conocer la gastronomía de León y difundir la labor de establecimientos locales, algunos con más de un siglo de trayectoria.

Al término del concierto los asistente pudieron degustar alimentos y bebidas de los 38 stands que se ubicaron para mostrar la calidad de sus productos.