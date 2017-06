Sigue en el cargo pese a corrupción

El Ayuntamiento determinó ayer que Juan Enrique Licea Pérez continuará a cargo de la Oficialía Mayor a pesar de las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción de administraciones pasadas.

Ayer se retomó la Sesión Ordinaria que había sido suspendida por el alcalde Guillermo Rodríguez Contreras el pasado jueves, cuando se iba a tratar el tema del juicio de responsabilidad civil contra el funcionario. En la votación final, 6 regidores decidieron que el oficial mayor se quedara en su actual puesto.

El punto a tratar era el análisis de propiedades que el ex tesorero Tiburcio Luna y Licea Pérez brindaron al municipio para el pago de los daños hechos a la Hacienda Pública, desprendido de la falsificación de firmas de este último para cheques de un programa federal, cuando era coordinador del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) en administraciones pasadas.

Lo anterior llevó al alcalde a proponer que el análisis de las propiedades se bajara a la Comisión de Hacienda y al Departamento Jurídico para que se le diera seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta última área.

Posteriormente dio comienzo al conteo de la votación, aun cuando los regidores pedían una intervención previa, pero el alcalde no lo permitió y continuó con el proceso.

Luego de la votación se puso también sobre la mesa la destitución del oficial mayor, dada la culpabilidad comprobada y a que es considerada falta grave.

En dicha votación los regidores Roberto Carlos Terán, Araceli Espínola, Leticia Martínez, Diana Sarahí Hernández, Elizabeth Vázquez y Rodrigo Ibáñez votaron a favor del cese del funcionario.

En contra, votaron los regidores Claudia Bárcenas, Adán Salazar, Jesús Otero; así como Laura Luz Calzada, síndico municipal, y el alcalde.

“Yo razono mi voto a favor, ya que de lo contrario estaríamos con todo el dolo del mundo consintiendo actos que están plenamente probados por un juzgado y estaríamos contraviniendo el articulo 115 constitucional”, expresó Elizabeth Vázquez.

Agregó: “el artículo 115 de la Constitución particular del estado de Guanajuato y el 123 de la Ley Orgánica Municipal que dice que cualquier persona que ostente un cargo público debe de ser de reconocida honorabilidad y aquí nosotros ya tenemos plenamente acreditado que el oficial mayor, en ningún momento acredita esa honorabilidad y también incurrió en omisión al no establecer que él ya había sido condenado en un juicio de responsabilidad civil que devenía de hechos ilícitos, y nosotros al tener aquí pleno conocimiento de eso también estamos incurriendo en una omisión grave”.

Por su parte, la edil Leticia Martínez se deslindó totalmente de la responsabilidad que pueda conllevar, “no me intimida de ninguna manera que esté aquí presente el oficial mayor, no me intimida que mis compañeros van a votar en contra por obvias razones, sólo quiero recordarles que una de nuestras facultades es vigilar la hacienda pública”.

Por lo anterior, el alcalde determinó que la propuesta se enviara a comisiones para su análisis y dejó de lado la remoción del cargo del funcionario, que se encuentra en una situación en la que se le exige el pago de los daños mediante una sentencia de la Auditoría Superior de Guanajuato.

Al finalizar la Sesión los regidores que votaron a favor de la destitución de Licea Pérez consideraron la importancia de saber que se vota y más debido a que el alcalde ha mencionado que en su administración no permitirá la permanencia de funcionarios corruptos.

Sin embargo, Rodríguez Contreras votó a favor de la permanencia de un funcionario que adeuda poco más de medio millón de pesos a las arcas municipales y también la permanencia de Adolfo Villegas Villegas, director de Desarrollo Social, a quien se le comprobó la compra de tabletas que nunca fueron ocupadas y que además desobedece los acuerdos del Ayuntamiento.

Repudian corrupción

Luego de que se dio a conocer que Juan Enrique Licea seguirá como oficial mayor, integrantes del Comité Municipal del PAN aseguraron que nunca serán rehenes de la corrupción y siempre estarán a favor de la legalidad.

Representados por su dirigente Rubén Urías y secretario del Ayuntamiento, los regidores Roberto Carlos Terán, Elizabeth Vázquez y Rodrigo Ibáñez, dieron a conocer ayer en un escrito que al oficial mayor se le acredita una responsabilidad de daño patrimonial a la Hacienda Pública municipal por un monto que asciende a 600 mil pesos.

En el escrito también se dio a conocer que se invita a los miembros de la administración, afines o militantes del PAN, que representen a la institución de manera congruente con principios y valores que rigen al organismo político.

La postura se fijó luego de que entre los votantes a favor de la permanencia de Licea Pérez como oficial mayor se encontraran el alcalde Guillermo Rodríguez Contreras, la síndico Laura Luz Calzada Guerrero, y el regidor José Adán Salazar García, quienes también son parte de la fracción panista.