Terroristas venden casa en San Miguel

Hace tres meses, estadounidenses remodelan la casa que adquirieron en San Miguel de Allende, y en la que habitó Raúl Julio Escobar Poblete, el secuestrador y guerrillero chileno conocido como el “El Comandante Emilio”, que perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), junto con Marcela Madrones, también acusada de terrorismo.

Elinor L. Taylor, una estadounidense que radica en San Miguel de Allende hace más de 30 años, platicó con am y se dijo sorprendida al saber que su nueva casa perteneció a personas buscadas en más de 190 países por la justicia chilena.

“Ayer me enteré, sí es mi casa donde vivían ellos, pero yo tengo apenas tres meses y medio que la estoy remodelando, aún no vivo aquí”, comentó la mujer.

Frente a la propiedad, tiene su domicilio el ex síndico y ex alcalde interino del Municipio de San Miguel de Allende, Rodolfo Jurado Maycotte; a cuya puerta principal am llamó en varias ocasiones y, aunque había gente dentro, nadie atendió.

Sin embargo, la mayoría de los habitantes del lugar se conocen y por eso es fácil ubicar la vivienda que, por más de 10 años, ocuparon los guerrilleros y secuestradores.

Ramón Alberto Guerra, nombre con que se identificaba el guerrillero chileno mediante una credencial mexicana falsa, y Marcela Madrones, que usaba un pasaporte mexicano con el nombre de Patricia Marcela Fernández García, habitaban dos propiedades en la colonia Arcos San Miguel, separadas entre sí por apenas un par de cuadras.

‘La compre en marzo’

En marzo, Taylor cerró el trato de compra venta de la casa ubicada en la esquina de las calles Tanque y Diligencia de la colonia Arcos de San Miguel, conocida como El Atascadero, donde habitaron los últimos años los secuestradores detenidos.

Sin tener conocimiento de que negociaba con delincuentes buscados en decenas de países, Taylor platicó con am para dejar en claro que no tiene relación con ellos.

“Lo vi en Facebook y mi vecina me dijo que estaba ahí la información, pero pues sí son ellos, yo no sabía nada, yo pensaba nada más en tener un lugar, en tener una casa, he arreglado todo porque estaba bastante desarreglado, porque no había nada en la casa, pero ellos parecían buenas personas”, dijo.

Luego del trato con Taylor, la chilena “Patricia Marcela” le dijo que viviría en una casa en renta en el Rancho Los Adobes, fraccionamiento ubicado detrás del cementerio Jardines de Nueva Vida.

“Eran muy amables, ‘llámame cuando necesites ayuda’, me dijo; ella se fue a rentar una casa en la colonia Los Adobes, porque ellos no estaban juntos, estaban separados, entonces solo sé que se fue allá”.

Taylor mencionó que regresará en estos días a Estados Unidos para explicarle a su familia lo que pasó con el inmueble que adquirió y tomar una decisión al respecto.

Además, aseguró que ninguna autoridad la ha visitado para entrevistarla, pero dijo que no le gustaría que esta situación le trajera problemas, porque ha vivido muy tranquila en San Miguel de Allende.

La casa que ahora pertenece a Taylor se ubica al final de la calle Tanque y colinda con el hotel El Atascadero; aunque antes se caracterizaba por su abundante vegetación, sus nuevos dueños cambiaron la fachada y retiraron el antiguo barandal de madera que tenía.

“Esa casa estaba habitada antes por unos españoles, pero ellos llegaron como desde hace 10 años, desde entonces estuvieron ahí hasta que la vendieron a principios de este año, la verdad yo me espanté mucho porque no sabíamos que eran gente tan mala”, indicó otro de los vecinos.

Hacían venta de cochera: vecinos

Regularmente “Patricia Marcela”, ex pareja de Escobar Poblete, ponía su venta de cochera, ofreciendo ropa y diversos artículos a sus vecinos.

Los vecinos sabían que el señor “Ramón” y “Patricia Marcela”, de quien, según testimonios de vecinos, él ya estaba separado, no eran mexicanos por el acento con el que hablaban.

“Ya algunas veces le compré cuando sacaba cosas a vender, ella era una mujer muy amable, pero el señor, que ya tenía tiempo separado y vivía en la calle Agua, no saluda a nadie, jamás nos imaginamos que serían secuestradores; ahora que lo sabemos, siento muy feo saber que aquí los teníamos en la colonia”, dijo un vecino.

Por temporadas, la casa de la calle Diligencia tenía más movimiento de lo normal, entraban y salían vehículos a altas horas de la madrugada, lo que los vecinos veían normal, pues la pareja decía trabajar en un bar.

“La señora nos platicaba que trabajan en un bar, la verdad no sabemos si era de ellos, pero no creo que hayan sido empleados, porque tenían buenos carros; el señor Ramón siempre andaba en camioneta”, dijo otro vecino.

Con “Patricia Marcela” vivía un joven que al parecer era hijo de Escobar Poblete y ella, al que veían paseando a sus mascotas en la colonia.

“La verdad no sabemos qué sea ahí (en el domicilio), hace tiempo vivían unos extranjeros, pero desde hace como seis meses la dividieron y luego como que la rentan los fines de semana, pareciera un hostal porque llegan turistas”, comentó una vecina de la propiedad.

En la credencial del IFE de Raúl Julio Escobar Poblete aparece este domicilio, ubicado a una cuadra de fraccionamientos residenciales habitados mayormente por extranjeros.

“(Escobar y Mardones) eran gente muy conocida por los vecinos, sobre todo la señora que frecuentemente pasaba por aquí, la verdad no sabíamos que anduvieran mal”, expresó una vecina de la calle Agua.

Enfrentará primero justicia en México

José Luis Vargas Ramírez, abogado defensor de Raúl Julio Escobar Poblete, declaró a am que el chileno acusado de secuestro y de formar parte de una guerrilla chilena, primero deberá enfrentar las acusaciones en México, y luego se le aplicará el proceso de extradición.

Dijo que “Ramón Alberto” lo contactó cuando fue detenido para que lo defendiera por problemas relacionados con las placas de su vehículo, que antes ya lo había contratado y siempre se identificó con este nombre.

Sin embargo, luego se le vinculó con el secuestro de una extranjera.

“Respecto de la identidad y esas cuestiones, no hay nada que decir, en ese sentido, yo podría decir que es un delito en menor grado.

“¿Qué es más importante para el Gobierno Federal? Extraditarlo a su País, donde lo están requiriendo, pues van a dejar de lado esta cuestión; yo considero que podría ser la PGR porque no tendría caso enjuiciarlo por un delito de documentos falsos; entonces, creo que es mejor cumplir con los compromisos internacionales”.

El abogado añadió que buscará que su cliente se declare inocente por secuestro.

“Lo que va a suceder ahorita es que donde lo detienen, tiene que enfrentar algunos cargos, lo primero es que el delito que le están imputando de secuestro es del fuero común, por eso se lleva aquí en Guanajuato”, expuso.

Vargas Ramírez comentó que hasta el momento no se han acercado familiares desde Chile con Escobar Poblete, aunque sí ha habido mucho interés de los medios de comunicación de aquel País para conocer el caso.

“Los que sí se han acercado conmigo son periódicos de allá (Chile), uno de ellos es el Periódico Tercera; me preguntaron que si yo conocía la identidad de él, pues les digo que no, y no es que me haya mentido, él siempre ha sido Ramón Alberto; yo me enteré por las redes sociales y por las noticias internacionales, porque apareció la fotografía”, detalló Vargas Ramírez.