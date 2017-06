Agrava en el País obesidad infantil

El sobrepeso y la obesidad en menores mexicanos se disparó en los últimos años y de forma más acelerada que en los adultos.

La prevalencia de exceso de peso en niños y adolescentes hizo pasar al País del lugar 34 al 17 en un ranking de 195 naciones entre 1980 y 2015, revela un estudio de la Universidad de Washington, dado a conocer ayer en el Foro Anual EAT de Alimentación realizado en Estocolmo.

En tanto, la población adulta pasó del lugar 23 al 16.

El riesgo no está sólo en la obesidad, sino en el hecho de tener exceso de peso corporal o de masa muscular, advirtió Ashkan Afshin, en entrevista con Reforma, y uno de los autores principales del estudio realizado por Institute for Health Metrics and Evaluation en la Universidad de Washington.

“Desafortunadamente este estudio demuestra que los países no tienen control ni del sobrepeso ni de la obesidad en niños y adultos. Los gobiernos están fallando en controlarlos”, advirtió.

Según el estudio esta prevalencia aumentó 53% en niños y 25% en adultos, y en las niñas el problema es aún más grave, pues la proporción creció 80%, mientras en los niños fue de 33%, detalló Rafael Lozano, académico de la universidad, quien participó en el estudio “Efectos sobre la Salud del Sobrepeso y la Obesidad”, realizado en 195 países.

Agregó que, en 2015, murieron 57 mil mexicanos por enfermedades desencadenadas por sobrepeso y obesidad, es decir, diabetes, enfermedad renal crónica, males cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

De ese total, el 45% se debe al sobrepeso.

Aunque en 2016 la Secretaría de Salud emitió una emergencia sanitaria por la epidemia de este problema, para 2017 se recortaron 136 millones de pesos al programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

“Es un asunto que sí le toca al Gobierno, sí le toca a la población. Al Gobierno le toca ser más fuerte en la regulación de productos chatarra, y a los individuos nos toca mejorar nuestra forma de comer y capacidad de hacer ejercicio”, señaló en entrevista.

La investigación de la Universidad de Washington revela que a nivel mundial ocurren 4 millones de fallecimientos anuales relacionados con sobrepeso y obesidad y de ellos, 40% se ligan sólo al sobrepeso.