Aplauden candidatura de “Marichuy” para 2018

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel saludó que el Congreso Nacional Indígena (CNI) haya decidido elegir a la médico tradicionalista nahua, María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", como su vocera y que buscará competir como candidata independiente en el proceso electoral del 2018.



En conferencia de prensa, al término de su homilía, Arizmendi Esquivel expuso que los indígenas "han visto también que si no entran al sistema, se quedan totalmente aparte y ellos quieren luchar por transformar este sistema metiéndose dentro del sistema. Y es que desde fuera solo hay crítica, pero no construcción, de ahí que los grupos originarios del México quieren construir desde dentro".



"Yo celebro la decisión. Me llama mucho la atención y espero que tenga bastante éxito y bastante aceptación en la sociedad", dijo Arizmendi Esquivel.



Por su parte, el sacerdote oaxaqueño, Eleazar López Hernández, que llegó a San Cristóbal de las Casas para participar en un retiro para las misioneras seglares diocesanas, comentó sobre la candidata indígena y expuso que "hay gente que se ríe de esta propuesta y que pregunta: ¿Qué van a hacer? los pueblos originarios, porque ven en ella, una voz tan marginal".



Pero, dijo, es una propuesta que va interpelar a la sociedad, ya que los grupos originarios no están eligiendo a una candidata, porque están abriendo un camino, para que la voz de los indígenas se oiga y lo están haciendo desde lo más débil; esa parte que está negada en la sociedad.



"Y los grupos indígenas lo hacen con una mujer, que por decenios no han tenido voz en la sociedad, pero es un avance que sea una mujer que nos hable en su nombre".



Señaló que la designación de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del CNI, "no es una propuesta individualista. Es una propuesta colectiva, es una propuesta que va a retomar la palabra de las bases de los distintos procesos y llevarla al resto de la sociedad".



López Hernández expuso que la designación es algo positivo, ya que los partidos están haciendo propuestas que no se salen del esquema de dominación y que además es engañoso.



"A través de Patricio Martínez, los grupos indígenas de México, dicen: Aquí estamos y ojo, no somos cualquier cosa, en cuanto a calidad".



El sacerdote oaxaqueño consideró que "aquí se trata de abrir un camino, donde los de más abajo puedan hablar y aquí la iglesia apoya eso".