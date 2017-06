Evidencian corrupción en el Congreso

El diputado panista de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, detalla la corrupción en el Congreso local, según se observa en una grabación realizada por uno de los alcaldes a quien se le extorsiona.

En el vídeo se señala que los diputados, José Guadalupe Torres Sánchez, Oscar Bautista y Manuel Barrera al que se refieren solo por su apellido, pueden dejar al edil “totalmente limpio”, aunque ello tendría un costo.

También se logra escuchar que los pliegos de observaciones están en posesión de Óscar Bautista, y es él quien puede “limpiar” los expedientes con una comisión que va del 10 al 20 por ciento, tal como le están cobrando a otros alcaldes.

El legislador le dice que quedará su expediente tan limpio que quedará como si le dieran un premio, además asegura que sí, es mucho dinero. “Pero que sí sale”.

“Yo no pido lana, pero ellos sí te van a pedir lana, por dejarte limpio, que no debas ni nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen ‘que pase por lo menos el diez por ciento de lo que debe’”, comenta Flores Flores.

Al respecto, el el Comité Ejecutivo Nacional del PAN manifestó lo siguiente:

1. Reiteramos nuestro total rechazo a cualquier acto de corrupción, así como nuestro compromiso con la transparencia y la ética pública.



2. Se turnará de inmediato a la Comisión Anticorrupción del Partido, para que investigue este hecho y promueva la expulsión de los involucrados.



3. Se solicita a las autoridades gubernamentales llevar a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de sancionar a todos los involucrados.