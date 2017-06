Exgobernador lava baños en la cárcel

Por ser nuevo en el penal El Renacer, al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le toca lavar los baños y barrer el área en donde se encuentra en Panamá.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el periodista Pedro Canche Herrera señala que Borge no ha cambiado ahora que se encuentra preso, pues todavía muestra la soberbia y arrogancia que cuando se desempeñaba como gobernador.

Canche, quién pasó nueve meses en la cárcel por la acusación de sabotaje interpuesta por el gobierno de Quintana Roo, logró visitar al exgobernador quintanarroense y así lo recuerda:

"Cuando baja Roberto Borge, lo veo como un tipo como perdido, lo veo como un tipo deprimido, como un tipo que no se halla. Pero cuando reacciona conmigo, cuando llega y me ve le digo: ‘lo estoy buscando, vengo a platicar contigo, vengo a entrevistarte, no es nada personal’.

“Entonces, Roberto Borge se sorprende tanto, se sorprende mucho que por poco se cae con las piedritas que había en esa parte de la cárcel, tropieza y se pone colorado”, recordó.

"Pero le sale la parte de la soberbia, esa soberbia que lo engulló en el poder, esas soberbia que lo comió, Roberto Borge no ha cambiado, llega y dice: ‘guardias desalojen a esta persona, desalojen al periodista’".

El periodista cuenta que aun y cuando el exgobernador lava los baños, no pasa muchas privaciones. Su celda, es en realidad una especie de pequeño loft: cuenta “con una colchoneta gruesa, tiene su pantalla de plasma, baño privado, agua caliente, es una cárcel de 'lujo".

El exmandatario de Quintana Roo fue detenido en Panamá cuando intentaba abordar un avión con destino a París y Está acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.