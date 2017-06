Piden indagar actuación en caso de Valeria

El jueves por la tarde, la niña de 11 años subió a una combi de la Ruta 40 de Nezahualcóyotl para regresar de la primaria a su casa, lo que no ocurrió. Su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de agresión sexual dentro del vehículo.







"(La CNDH) exige que se investigue la actuación de los servidores públicos que conocieron de la denuncia formulada por los familiares sobre la desaparición de la ahora víctima", señaló el organismo en un comunicado.







"Así como el estado que guardan las denuncias y causas penales iniciadas en la Ciudad de México, en contra de la persona que ha sido señalada como responsable del homicidio de la niña".







La Comisión expresó su indignación por estos hechos, llamó a las autoridades a actuar de manera exhaustiva para que el caso no quede en la impunidad y dijo que supervisará el desarrollo de las indagatorias.







"Esta Comisión Nacional (...) dará seguimiento a la evolución de las investigaciones que se realicen para deslindar todas las responsabilidades que deriven del caso, así como para determinar la eventual existencia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades que no hubiesen atendido, diligente y oportunamente, la denuncia sobre la desaparición de la víctima", señaló.







Reiteró la importancia de profesionalizar a los servidores públicos ante denuncias de desaparición y pidió brindar atención psicológica y asesoría legal a los familiares de la menor.