Roban 58 mil pesos a diputada del PVEM

En un descuido, la diputada federal por el Partido Verde Ecologista (PVEM) Lía Limón García fue víctima de la delincuencia. El pasado fin de semana acudió a una cafetería de Polanco, donde una persona le robo su cartera sin que la legisladora se diera cuenta; al hacer una revisión de sus documentos se percató que habían utilizado su tarjeta de crédito, gastaron 58 mil pesos.



Según la denuncia en la Procuraduría General de Justicia capitalina, la diputada estuvo en la cafetería Pain le Quotidien, ubicada sobre la calle Oscar Wilde, donde dejo su bolso sobre el respaldo de una silla; al salir del lugar, casi una hora después, se dio cuenta de que su cartera ya no estaba, por lo que de inmediato regresó al negocio a reclamar lo sucedido.



Algunos empleados se percataron de una persona de entre 30 y 35 años que ingreso sólo por un instante a la cafetería sin consumir nada; no descartan que sea el sospechoso.



Después de esto, reportó el incidente con la institución crediticia, donde le notificaron que ya se había hecho un cargo por 58 mil pesos; esto provocó molestia a la legisladora, pues al que la utilizó nunca le pidieron documento alguno que acreditara que fuera el propietario del plástico.



La Fiscalía de Miguel Hidalgo inició una investigación. Tras una revisión exhaustiva de los videos de vigilancia del establecimiento, se dio a conocer que se aprecia el momento justo en que el delincuente robo la cartera de la diputada.



También se revisan las cámaras del C-5 para determinar la ruta de escape del imputado y. en todo caso, si participó con otros cómplices.



En la zona los delitos de robo a transeúnte, en restaurante y carteristas han incrementado, al igual que las denuncias; aunque por el momento las autoridades investigadoras no han determinado sí una sola banda es la que se dedica a este ilícito.