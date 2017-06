Socios de Borge involucrados por lavado de dinero

De acuerdo con informes de autoridades investigadoras, los involucrados son Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.







También figura el nombre de María de Lourdes Pinelo Nieto, quien fuera secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex Mandatario.







Al igual que Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE, los tres mencionados fueron acusados del delito de lavado de dinero, al participar en la compra venta de bienes patrimonio del Estado a precios menores a los del mercado.







Según los datos obtenidos por las autoridades, Romanillos Villanueva está registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como empleada de la empresa Proyección y Solidez en Desempeño Gerencial y Administrativo S.A. de C.V.







Datos públicos indican que esta compañía fue registrada en enero de 2016 con la actividad económica de servicios de contabilidad y auditoría, tiene un máximo de 5 empleados y cuenta con oficinas en Mérida y Cancún.







González Hermosillo tiene inscrito como patrón a la razón social Romano Damiano-Stanzza S.A. de C.V., dedicada a los servicios de asesoría y consultoría en administración y colocación de personal.







La firma está vinculada a Barcos Caribe, propietaria de una línea de ferrys en Cozumel y Playa del Carmen y administrada por el propio González Hermosillo y Pinelo Nieto, supuestos testaferros de Borge.







La naviera pedía a sus empleados registrar las incapacidades por maternidad, enfermedad o riesgos de trabajo a nombre de Romano Damiano-Stanzza.







En el caso de Pinelo Nieto, esta cercana colaboradora de la familia del ex Mandatario es empleada de la empresa Espectáculos Cecilio Borge, que administra un cine en Cozumel y brinda servicios como el diseño y fabricación de escenografías.







Tanto la empresa Proyección y Solidez en Desempeño Gerencial y Administrativo como Romano Damiano-Stanzza, tienen el antecedente de haber sido objeto de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.







En marzo del 2015, la dependencia revisó a esta última por quejas y denuncias de presuntas violaciones a la legislación laboral.