Ya se sabe “para qué era” el dinero que recibió Eva Cadena

La diputada local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eva Cadena Sandoval, aseguró que el dinero que recibió, evidenciado en uno de los videos difundidos públicamente, era para el pago de rescate del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Gelacio Castillo Calipa, el cual se encuentra secuestrado desde la primer semana de febrero del presente año.



"Fue un apoyo para una persona que estaba secuestrada y que, evidentemente, fue malintencionado (…), estamos hablando del delegado de Conafor que no ha aparecido, de Martín Calipa", confesó.



La legisladora, ahora independiente, quien fue videograbada recibiendo dinero en efectivo supuestamente para el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y para sacar leyes a modo, acudió al Congreso del Estado a la etapa de alegatos del juicio de procedencia de desafuero que se sigue en su contra.



Aseguró que la grabación se encuentra editada, pues el recurso económico era una ayuda para la familia del funcionario federal que aún sigue en calidad de desaparecido.



"Fueron recursos que se entregaron a la familia del Delegado, que por cuestiones éticas creo que no tenemos que manejar mucho porque el Delegado aún permanece desaparecido, pero lo metieron en la misma carpeta y estamos cubriendo todos los asuntos", afirmó.



La ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, expuso que en una de las grabaciones donde se le acusa de recibir dinero a cambio de sacar leyes a modo, en realidad buscaba recursos para ayudar al rescate del servidor público.



El funcionario federal desapareció la primer semena de febrero y su vehículo fue localizado en la carretera Tlapacoyan-Atzalan, una zona montañosa con alta incidencia delictiva y presencia de grupos del narcotráfico.



El servidor público, un hombre de bajo perfil político, viajaba con rumbo a Tlapacoyan cuando no fue vuelto a ver y sólo su auto apareció cerca del municipio de Atzalan.



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró entonces que habían detectado el uso de tarjetas de crédito del delegado en un cajero de una región de Veracruz.



La legisladora, afirmó que los videos donde se le aprecia recibir recursos son bastante largos, por lo que serán los peritos de la Fiscalía General del Estado quienes determinarán la situación legal de los implicados.



"Creo que sería lamentable que cualquier persona se sujete a proceso por pruebas que evidentemente son trampas y que están manipuladas, sería algo grave juzgar a alguien de esta manera", dijo.