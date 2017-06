Piden “tumbar” a Maduro por dudar de su salud mental

Las acusaciones contra la jefa del Ministerio Público van desde su acusada complicidad con el terrorismo hasta la deslealtad con la revolución.







Los paramilitares chavistas tomaron la semana pasada la zona oeste de la capital durante horas, exhibiendo sus armas y atemorizando a los comerciantes, para exigir su renuncia.







Pese a todo, la última respuesta de la Fiscal ha despejado cualquier duda sobre su actitud futura.







"El día que repartieron el miedo, yo no llegué", contestó.







Desde que la rebelde Luisa Ortega denunciara a finales de marzo la ruptura del hilo constitucional sus declaraciones públicas se han sucedido una tras otra: culpó al Estado de la violencia que ha cobrado 65 muertos, aseguró que fue un guardia nacional el asesinó al joven José Pernalete y condenó el uso de jueces militares para procesar a civiles.







Pero, sobre todo, se puso a la cabeza de connotados chavistas auténticos que aseguran continuar con el legado del comandante supremo y que han criticado de forma firme el intento de Maduro de hacerse con poderes absolutos cambiando la Constitución con un proceso fraudulento.







Se trata de un frente amplio, conformado por un buen número de estrechos colaboradores del líder bolivariano.







Al ex vicepresidente económico y gurú marxista de Chávez, Jorge Giordani, se han unido otros Ministros como Héctor Navarro, uno de sus favoritos; Mari Pili Hernández; y Ana Elisa Osorio, ex titular de Medio Ambiente, quien estalló esta misma semana.







"El Gobierno de Maduro no merece ser llamado chavista, los que realmente están traicionando son los que están haciendo que el pueblo esté pasando hambre", resaltó Osorio.







La ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, también se ha unido a los críticos al dimitir como asesora del Tribunal Supremo.







El grupo de chavistas auténticos cuenta con tres Generales retirados muy cercanos al comandante supremo, y de gran ascendencia en el Ejército: Miguel Rodríguez Torres, jefe de Inteligencia con Chávez y ex Ministro de Interior con Maduro; Clíver Alcalá Cordones, ex comandante de la región fronteriza con Brasil; y Raúl Salazar, Primer Ministro de Defensa de la era bolivariana.







"Hay un montón de militares que no comparten la Constituyente; los militares no viven en una cúpula de cristal como muchos creen, tienen los mismos problemas", avisó Rodríguez Torres el martes.







A su vez, asesores tan emblemáticos de Chávez como Heinz Dieterich, creador del concepto del socialismo del siglo XXI, y los españoles Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, claves en la confección de las Cartas Magnas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, han mostrado su contrariedad ante una aparente Constituyente sin legitimidad.







Al menos dos diputados revolucionarios y dos magistrados del Tribunal Supremo comparten los mismos criterios que la Fiscal Ortega.







Uno de los parlamentarios es su marido, Germán Ferrer, quien compartió militancia en la izquierda radical.







La jefa del Ministerio Público jamás negó su admiración por Chávez, con quien estuvo vinculada desde la campaña de 1998.







Abogada de 59 años, su cargo no expira hasta 2021, pero sobre ella pende la Espada de Damocles de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos futuros delegados no sólo aseguran que la van a destituir, sino que también amenazan con crear tribunales para juzgar la traición a la patria.







El rechazo al proceso constituyente es masivo en Venezuela; demás de los proclamados chavistas auténticos y la Unidad Democrática, ya han mostrado su postura frontal la Iglesia católica, la mayoría de las universidades, colegios profesionales, juristas, antiguos constituyentes del 99, la marxista Bandera Roja y gran número de personalidades de la cultura y el deporte.







Las encuestas confirman que son mayoría: la última, realizada por Hercón, sostiene que el 79.9% de la población no tiene intención de participar en las elecciones territoriales y gremiales planificadas por el Gobierno.







El 75.5% teme que Maduro las usará para instaurar el modelo cubano en Venezuela.