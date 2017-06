La esperada consola de Microsoft ya tiene fecha de lanzamiento

La nueva consola será retrocompatible con los accesorios y juegos de la familia One, además, juegos como Resident Evil 7, Ghost Reacon Wildlands y Rocket League correrán con mejoras gráficas.







La nueva casera contará con un procesador de 8 núcleos de 2.3 GHz, además de un lector 4K. El almacenamiento será de 1 TB.







De acuerdo con Spencer, X alcanzará la resolución 4K real en nuevos juegos e incluso será capaz de mejorar visualmente los títulos del Xbox original que serán sumados a la lista de retrocompatibilidad.







Además de juegos, la nueva One reproducirá contenido de streaming en 4K y HDR, por lo que se podrán apreciar imágenes mejor definidas con colores más vivos.







Xbox One X saldrá a la venta el 7 de noviembre de este año desde 499 dólares.