Continúan demandas ‘en marcha’

Las demandas civiles contra ex funcionarios de la Administración 2009-2012 y ex ediles del Ayuntamiento 2012-2015, están ‘en marcha’, informó el primer Sindico, Jaime Morales Viveros.

Con la posibilidad de recuperar medio millón de pesos al interponer una demanda civil contra los encargados de Obra Pública, Organización Gubernamental y Tesorería, de la Administración a cargo del ex alcalde, Jorge Estrada Palero, el proceso legal sigue.

“Por ser cuestiones de tipo legal y que son cuestiones de tipo judicial no puedo dar muchos detalles, pero todas las demandas relativas en el tema del Polideportivo fueron interpuestas y siguen su marcha en las instancias correspondientes”, comentó.

Señaló que estas demandas tienen altas probabilidades de resultar fructíferas para poder recuperar tanto el medio millón de pesos de los ex funcionarios, Hugo Almaraz, Carlos Camarena y Mauricio Guerrero, además de los 3.6 millones de pesos que buscan que ex ediles repongan ante el desfalco al erario, por la misma obra que no se inició.

“Nosotros le estaremos dando el seguimiento oportuno, aportando las pruebas que se tengan, esto depende de la decisión de un tercero, el juez, por la parte que le corresponde al Municipio lo estamos atendiendo puntualmente”, agregó.